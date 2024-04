Mercato : Le PSG à l’affût de la clause de Guimaraes ?

Au cours du mercato estival 2024, le PSG sera à l’affût des opportunités qui répondent à ses besoins. En ce sens, outre le secteur offensif et le remplacement de Kylian Mbappé, l’entrejeu sera également à renforcer.

L’espace médiatique du PSG, au-delà de ses résultats sportifs, est largement occupé par le départ annoncé de Kylian Mbappé. En effet, la plus grande star du football français qui s’apprête à quitter le championnat de France, l’évènement fait naturellement couler de l’encre. Le dossier de son remplaçant également. En ce sens, les noms fusent et celui de Victor Osimhen arrive en tête de liste. Cependant, l’attaque ne sera pas le seul secteur renforcé l’été prochain. En effet, selon les dernières informations de nos confrères britanniques de The Athletic, le PSG fait bien partie des clubs intéressés par la signature de Bruno Guimaraes cet été. Une opération qui pourrait être simplifiée pour les dirigeants du Paris Saint-Germain par une clause libératoire. En effet, le milieu de terrain brésilien reste sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028 mais une option dans son bail lui permettant de quitter les Magpies si un club venait à poser sur la table un chèque avoisinant les … 116 millions d’euros.

🚨 Le PSG fait bien partie des clubs intéressés pour une arrivée de Bruno Guimarães cet été selon @TheAthleticFC 🔎🇧🇷



Par ailleurs, Eddie Howe a confirmé en conférence de presse la clause du joueur (100M£) qui expirera fin juin ✍️ pic.twitter.com/QgsyHtoAtd — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 26, 2024 X : @CanalSupporters

En effet, si l’information est avancée par The Athletic, celle-ci a été confirmée par Eddie Howe, coach de Newcastle. Ce dernier a évoqué la clause libératoire du Brésilien en confirmant son existence. Cette dernière sera active au début de l’été à en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, qui affirme qu’au-delà du mois de juin, les dirigeants du club du nord de l’Angleterre auront la main sur les négociations.