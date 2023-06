Mercato : Le PSG cherche toujours sa cible en attaque

Alors que le mercato estival 2023 bat son plein, le PSG continue de se montrer actif, malgré les officialisations qui tardent. En ce sens, les dirigeants parisiens demeurent omniprésents sur le marché des attaquants.

Avec les arrivées annoncées libre de tout contrat de Milan Skriniar, Cher Ndour, et Marco Asensio, le PSG devrait compter Manuel Ugarte dans ses rangs également. Par soucis de cohérence et avec le fair-play financier qui entre en considération, les dirigeants parisiens tardent à avancer sur les officialisations et les annonces de ces opérations. Outre ces dossiers, ajoutés aux rumeurs autour de Kang-In Lee, ou encore Bernardo Silva, le Paris Saint-Germain est actif également dans sa recherche d’un attaquant de pointe. En ce sens, et ce depuis des mois, les noms d’Harry Kane, Victor Osimhen ainsi que Randal Kolo Muani reviennent avec insistance. Selon les dernières informations du quotidien Le Parisien, l’Anglais se place dans la tête du board Rouge & Bleu comme étant la priorité absolue, malgré la concurrence forte. En effet, les derniers échos en Allemagne évoquent une première offre du Bayern Munich à Tottenham pour l’attaquant qui fêtera ses 30 ans le 28 juillet prochain. Une avance du champion de Bundesliga accompagnée d’un chèque de 70 millions d’euros sans compter les bonus, soit bien inférieure à la somme attendue par les dirigeants des Spurs, qui serait d’au moins 100 millions d’euros.

Harry Kane jusqu’au bout, et Randal Kolo Muani en plan B ?

Malgré les grandes avancées du jour de la part du Bayern Munich sur le dossier Harry Kane, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne désespéreraient pas de voir l’attaquant anglais porter le maillot Rouge & Bleu. En effet, toujours selon Le Parisien, « l’état-major parisien essaie encore de convaincre l’attaquant, en lui proposant sans doute un salaire plus important qu’en Bavière, et Tottenham, en offrant un montant plus élevé donc plus proche de la volonté anglaise« . Si le PSG venait à échouer sur ce dossier, il faudra se pencher sur d’autres options. C’est à ce moment que devraient réapparaitre les noms de Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. La piste menant au Nigérian ne devrait pas mener les dirigeants parisiens bien loin tant les 180 millions d’euros attendus par la direction de Naples empêchera le PSG de s’y éterniser. En revanche, nos confrères du Parisien affirment que le Bondynois, Kolo Muani, « demeure un choix crédible malgré une expérience moindre« . Un dossier sur lequel le champion de France pourrait une nouvelle fois faire face à la concurrence du Bayern Munich, qui, sur le dossier Harry Kane, se montre optimiste, et estime qu’il ne peut plus lui échapper. Une direction que prend également The Athletic concernant l’assurance des Bavarois sur ce dossier. Nos confrères britannique assurent que l’attaquant des Spurs donnerait sa préférence au Bayern Munich, avec comme explication principale, l’espoir et la possibilité de remporter la Ligue des Champions.

Si le Bayern Munich se place comme un concurrent du PSG sur les dossiers en attaque, c’est l’inverse qui se dessine pour l’opération Lucas Hernandez. Toujours selon Le Parisien, le défenseur français et le club de la capitale « se sont sensiblement rapprochés d’un accord ces dernières heures« . De l’autre côté, les dirigeants parisiens échangeraient régulièrement avec leurs homologues bavarois, notamment par téléphone, sans pour autant avoir fait parvenir une offre concrète jusque-là. Le board du Bayern Munich espère en tirer 50 millions d’euros, et en parallèle, le club de la capitale, serait enclin à ne pas dépasser les 40 millions.