Mercato : Un titi du PSG rejoint le Qatar

Le PSG se montre on ne peut plus actif dans le sens des arrivées sur le marché des transferts en préparation de la saison prochaine. Cependant, les départs plus ou moins importants, feront également le mercato parisien. Aujourd’hui c’est un titi qui plie bagage.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’âge de 8 ans, Younes El Hannach prend la direction du Qatar. Le titi parisien devrait vraisemblablement évoluer dans le championnat qatari dès la saison prochaine selon les dernières informations de L’Equipe. Le défenseur central, sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, rejoint donc ses anciens coéquipiers Sékou Yansané et Kaïs Najeh. L’opération peut paraître surprenante quand on sait la placé prépondérante qu’occupait Younes El Hannach au sein du groupe U19 du PSG sous les ordres de Zoumana Camara. Le natif de Poissy (78), était capitaine de sa catégorie, et avait signé son premier contrat professionnel le 12 avril 2022. En place dans l’administration du championnat qatari, Antero Henrique est l’homme derrière ce type d’opération. Le dirigeant portugais souhaite se pencher sur ce profil de joueur afin de remplir au mieux sa mission de faire grandir le championnat local.

Globalement, le Qatar va beaucoup se positionner sur ce type de jeunes joueurs. C’est le projet mis en place par Antero Henrique sur place. https://t.co/LMvSaiY0GA — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 27, 2023 Twitter : @Tanziloic

Agé de 19 ans aujourd’hui, Younes El Hannach semble prendre la direction du Qatar par dépit. En effet, le titi parisien n’a plus la possibilité d’évoluer avec le PSG U19. En ce sens, le club de la capitale aurait donc du lui faire une place dans le groupe professionnel, ou lui trouver une porte de sortie. Le défenseur central et titulaire indiscutable sous les ordres de Zoumana Camara n’entrait visiblement pas dans les plans de Luis Campos, et prend donc ce virage dans sa carrière, avec une impression de dos au mur.

A lire aussi : El Hannach : « Capitaine Marquinhos est un exemple pour moi »