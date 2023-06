Mercato – Le PSG en discussions avec Bernardo Silva

Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Bernardo Silva. L’international portugais est la piste prioritaire des Rouge & Bleu. Des discussions ont été entamées entre les deux parties.

Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude autour des avenirs de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG compte renforcer son secteur offensif. Même si Marco Asensio doit arriver, les dirigeants parisiens auraient comme priorité Bernardo Silva. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City, l’international portugais (28 ans) aimerait changer d’air après six ans chez les Skyblues. Les dernières rumeurs indiquaient qu’il aurait comme préférence de rejoindre le PSG, même si une arrivée en Espagne ne le déplairait pas, lui qui serait aussi dans le viseur du FC Barcelone.

Discussions pas encore avancées avec Man City

Ce vendredi, Fabrizio Romano fait un point sur ce dossier. Le spécialiste du mercato explique que le PSG serait déjà en pourparlers avec l’entourage de Bernardo Silva autour du projet ainsi que d’autres conditions personnelles. L’ancien monégasque reste la cible prioritaire des dirigeants du PSG et est un élément crucial dans le plan du PSG. Mais ce dossier ne s’annonce pas facile pour le club de la capitale. Fabrizio Romano indique que les discussions avec Manchester City ne sont pas encore avancées et que le club anglais demandera une très grosse somme pour considérer un départ de son numéro 20 comme il avait pu le faire avec le FC Barcelone l’été dernier.