Mercato : Le PSG Féminin pioche dans son centre de formation

La section féminine du PSG poursuit son développement et renforce son effectif professionnel. Le groupe de Fabrice Abriel se garni avec une titi parisienne.

Au centre de formation du Paris Saint-Germain depuis 2020, Alyssa Fernandes signe aujourd’hui son premier contrat professionnel. A 18 ans, la gardienne de but est désormais engagée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027. Au compteur, la joueuse a disputé son premier match de D1 Arkema Première Ligue le 8 mai dernier face au Stade de Reims (1-2). A l’échelle internationale, Alyssa Fernandes compte 22 sélections avec les catégories jeunes de l’Equipe de France. Pour ses premiers mots sur le site officiel du PSG, la gardienne s’est confié : « C’est un honneur et une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, un rêve qui devient réalité. Je suis impatiente de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière et de continuer à tout donner pour le club« .