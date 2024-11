Mercato : Le PSG sait à quoi s’attendre pour Rayan Cherki

Le mercato s’apprête à ouvrir ses portes et le PSG continue d’être cité dans la rubrique marché des transferts. En effet, s’il l’est depuis de longs mois, Rayan Cherki est une nouvelle fois lié au club de la capitale.

Au cours du mercato estival dernier, le nom de Rayan Cherki était déjà associé au PSG. A cette époque, un accord entre le club de la capitale et l’Olympique Lyonnais était évoqué dans la presse, pour le montant de 15M€. Depuis, l’international Espoirs français a prolongé son contrat avec son club formateur afin de réintégrer le groupe de Pierre Sage. En effet, à un an de la fin son contrat et sans avoir prolongé, Rayan Cherki avait été mis au placard. Une prolongation de contrat et un bon début de saison pour le joueur de 21 ans qui forcément une conséquence sur sa valeur marchande qui a augmenté. En effet, selon les informations de Foot Mercato, l’OL aurait fixé le prix de départ pour Rayan Cherki à 30M€.

A ce stade, Liverpool et le Bayern Leverkusen suivent attentivement la situation de Rayan Cherki, et le PSG garde un œil également sur le dossier. Une piste qui pourrait animer les prochaines semaines du Paris Saint-Germain, et du mercato hivernal.