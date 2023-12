Mercato : Le PSG ferme la porte à Carlos Soler

Le mercato d’hiver est sur le point d’ouvrir ses portes et le PSG s’active dans le sens des départs comme des arrivées. En effet, si Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont annoncés du côté du club de la capitale avec insistance, les deux brésiliens pourraient ne pas être les seuls mouvements cet hiver à Paris.

Avec les deux arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance respectivement de Sao Paulo et des Corinthians, le Paris Saint-Germain pourrait considérer son mercato hivernal clos. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du journal Le Parisien, qui précisent tout de même que le club de la capitale ne se refuserait tout de même pas une opportunité de marché. Cependant, dans le sens des départs, plusieurs noms sont cités, notamment ceux d’Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Les deux français sont les dossiers prioritaires sur les bureaux des dirigeants Rouge & Bleu dans le sens des départs, avec un tampon « urgent » pour l’attaquant de 21 ans. En effet, ce dernier, sous contrat jusqu’en 2027, est mis à l’écart depuis le début de saison, perçoit un salaire conséquent, et garde tout de même un certaine côte et un certain potentiel. En ce sens, toujours selon Le Parisien, l’Angleterre et l’Allemagne restent à l’affût. Le prêt pour l’ancien du Stade de Reims reste une option.

Dans le sens des départs également, un nom se fait une place également, celui de Carlos Soler. L’Espagnol, lassé de son faible temps de jeu et qui endosse un véritable rôle de second couteau dans l’effectif de Luis Enrique, aurait pu aller voir ailleurs cet hiver, notamment pour trouver une place plus importante dans un vestiaire. Un scénario qui aurait pu se réaliser du côté de l’Espagne et plus précisément au FC Séville, au Bétis Séville ou encore à Villarreal. Cependant, si Foot Mercato avance ces informations, nos confrères affirment tout de même que le PSG, par le biais de Luis Campos, aurait fermé la porte à un départ de Carlos Soler, lui faisant savoir que le club comptait sur lui. En ce sens, à moins de voir un club poser une somme impossible à refuser pour son numéro 28, le Paris Saint-Germain devrait conserver son joueur cet hiver.