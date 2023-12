Mercato : Le PSG garde un œil sur Mike Maignan

Bien installé dans les buts de l’AC Milan et titulaire en Équipe de France depuis 2 ans, Mike Maignan voit son futur agité et les premiers clubs intéressés commencent à se positionner.

Alors que tout se passe bien pour Mike Maignan à l’AC Milan, la prolongation traîne depuis plusieurs mois maintenant. En effet, sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec les Rossoneri, le portier français peine à trouver un accord avec les dirigeants du club italien. Une situation qui vient équilibrer les excellentes partitions du gardien de but, qui reste sur 6 clean sheets en 16 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison. Mais la situation interne au club ne convient pas au fameux numéro 16. Entre une direction de plus en plus discutée, à l’image de Stefano Pioli qui ne fait pas l’unanimité, un recrutement trop léger pour les ambitions du club et les difficultés financières, Mike Maignan semble difficilement se projeter sous le maillot de l’AC Milan.

Le PSG et d’autres sur le dossier

Quoi qu’il en soit, la situation de Mike Maignan est surveillée de très près par les plus grandes écuries européennes. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain, club formateur du portier français ne serait pas insensible à ce dossier. À hauteur de 70 millions d’euros, l’arrivée du joueur de 28 ans pourrait mettre un coup de pied dans la hiérarchie et inquiété les gardiens actuels. Mais le club de la capitale n’est pas le seul intéressé, loin de là. Comme lors du dernier mercato, Chelsea est toujours dans la course, ainsi que Manchester United, pas convaincu des performances d’André Onana et le Bayern Munich, à la recherche du successeur de Manuel Neuer. Le futur proche s’annonce donc très agité pour Mike Maignan, qui pourrait avoir l’opportunité de trouver son bonheur ailleurs.