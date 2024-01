Mercato : Le PSG oublie Bruno Guimaraes … pour le moment

Le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain à l’occasion de ce mercato d’hiver mais sa piste prioritaire ne devrait pas aller à son terme. En effet, le si le nom de Bruno Guimaraes était associé au club de la capitale, le Brésilien ne devrait pas faire son retour en Ligue 1 cet hiver.

Le temps passe et les mêmes problèmes persistent au PSG. Le milieu de terrain demeure un secteur de jeu fragile et sans grandes assurances. C’est en ce sens que sous l’impulsion de Luis Campos, son conseiller du football, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Gabriel Moscardo, un jeune milieu de terrain brésilien des Corinthians. Cependant, à 18 ans, ce dernier a vu la visite médicale sous les cieux parisiens lui déceler un problème au pied, repoussant ainsi son officialisation alors même qu’elle était prévue dans le même temps que celle du défenseur Lucas Beraldo. C’est dans ce contexte que les dirigeants parisiens ont souhaité enregistrer un nouveau renfort pour l’entrejeu Rouge & Bleu afin de fournir le meilleur effectif possible à Luis Enrique à l’approche des grandes échéances qui s’inscrivent dans une période on ne peut plus importante des grandes écuries européennes. Le nom de Bruno Guimaraes était donc associé au Paris Saint-Germain.

Une partie remise ?

Les informations à ce sujet faisaient état d’un réel intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes afin de palier en quantité et qualité le recrutement repoussé de Gabriel Moscardo. Sur le plan économique, le club de la capitale aurait du débourser près de 115 millions d’euros, montant correspondant à sa clause libératoire, et payable en plusieurs fois. Cependant, nos confrères brésiliens de TNT Sports affirment que le transfert ne se fera pas cet hiver. Le journaliste Marcelo Bechler souligne tout de même que Bruno Guimaraes reste le plan A de Luis Enrique, mais le fair-play financier empêcherait le PSG de s’engager de telles négociations. En effet, le club de la capitale devra alléger sa masse salariale avec certains départs avant de pouvoir se pencher concrètement sur la piste menant à Bruno Guimaraes.