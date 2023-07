Mercato : Le PSG reste ferme pour Marquinhos

Alors que le mercato estival 2023 bat son plein, le PSG se montre actif dans le sens des arrivées, et voit certaines rumeurs pulluler autour de l’avenir de ses joueurs. En effet, c’est l’Arabie Saoudite qui se montre menaçante pour le Paris Saint-Germain.

L’Arabie Saoudite, avec l’ambition de monter un championnat des plus compétitifs, pioche dans de nombreux clubs européens. Avec la première arrivée marquante de Cristiano Ronaldo, le pays du Moyen Orient compte désormais dans ses rangs de joueurs tels que Ryad Mahrez, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Edouard Mendy, Ruben Neves ou encore Sadio Mané, qui devrait être officialisé dans les prochains jours. En plus de cette liste, non-exhaustive, le championnat saoudien ferait les yeux doux à Marco Verratti. L’Italien, selon les derniers échos de la presse, serait ouvert à l’idée d’aller au bout de l’opération, qui « semble être en suspens » selon RMC Sport. Nos confrères affirment par ailleurs que le Paris Saint-Germain ferait preuve de fermeté quant à sa position pour un autre de ses joueurs qui serait l’objet de l’intérêt de l’Arabie Saoudite : Marquinhos. Le capitaine du PSG serait sur les tablettes de trois clubs, dont Al Nassr. Cependant, le Paris Saint-Germain « se montre intransigeant : il n’ouvre pas la porte à un départ de Marquinhos« . A 29 ans, le défenseur central brésilien est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2027 et souhaite rester sous les cieux parisiens. Une volonté partagée par ses dirigeants.

