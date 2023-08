Mercato : Le PSG s’active pour son milieu de terrain

Le mercato estival se poursuit du côté du PSG, et des renforts devraient encore arriver. En effet, avec les départs annoncés de Leandro Paredes, Renato Sanches ou encore Marco Verratti, le milieu de terrain se présente comme un secteur de jeu à renforcer pour les dirigeants parisiens.

Le PSG se montre toujours aussi actif sur ce mercato estival 2023 dans le sens des départs comme des arrivées. En effet, les derniers échos de la presse relatent les transferts de Leandro Paredes en direction de l’AS Roma, Renato Sanches qui devrait le rejoindre sous les forme d’un prêt, mais aussi de Marco Verratti en direction d’Al-Hilal. Tant d’opérations qui placent le milieu de terrain comme une priorité à renforcer sur ces deux dernières semaines du marché des transferts. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient « relancé la piste Ibrahim Sangaré » selon Fabrice Hawkins, d’RMC Sport. A 25 ans, l’international ivoirien est sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2027, mais pourrait profiter d’une clause libératoire de 37 millions d’euros associée à son contrat s’il souhaite quitter son club. A ce stade du mercato, les négociations seraient en cours entre le PSG et le milieu de terrain afin de le convaincre. Sur ce dossier, le club de la capitale devra faire face à la concurrence du Bayern Munich. Cependant, et malgré la présence de Manuel Ugarte dans les rangs parisiens, les dirigeants du club de la capitale ne comptent pas s’arrêter là. En effet, en plus d’un profil de milieu athlétique, un milieu créatif est également espéré.

Sur la piste du milieu créatif, les noms de Gavi et Bernardo Silva ressortent. Selon RMC Sport, l’Espagnol, « très apprécié de Luis Enrique avait été sondé« . Cependant, pour des raisons financières, de timing, et de relations crispées entre le FC Barcelone et le PSG, la piste ne devrait pas aller plus loin. Pour Bernardo Silva, « Manchester City a fermé la porte« . Nos confrères d’RMC Sport parlent de chances « quasi nulles » de voir le Portugais arriver au Paris Saint-Germain cet été. Cependant « même avec une probabilité de 1%, il existe néanmoins des partisans en interne prêt à foncer si jamais la porte s’entrouvrait un tout petit peu« . Sur ce profil de milieu créatif, très peu de noms filtrent.

Dans le sens des départs, le milieu de terrain du PSG devrait également être concerné. Le premier départ devrait être celui de Leandro Paredes, qui a déjà dit au revoir à ses coéquipiers parisiens. L’Argentin devrait rejoindre l’AS Roma dans le cadre d’un transfert sec qui devrait rapporter près de 4 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens et leurs homologues romains devraient faire une nouvelle affaire avec le prêt de Renato Sanches avec une option d’achat obligatoire. Toujours selon RMC Sport « le départ de Renato Sanches est lui aussi une question de jours« . L’autre dossier actif concerne Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais ne devrait pas voir son prêt à Rome renouvelé, mais a des touches au Qatar, sans avancées concrètes pour autant.