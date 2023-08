PSG : Une prolongation de Zaïre-Emery dans les tuyaux

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG a enregistré de nombreuses arrivées et ne compte pas s’arrêter là. Outre les renforts extérieurs, les dirigeants parisiens souhaitent verrouiller certains éléments déjà en place.

Le Paris Saint-Germain voit son milieu de terrain se présenter à lui comme un chantier, comme bien trop souvent. En effet, malgré les arrivées de Manuel Ugarte et Cher Ndour, l’entrejeu Rouge & Bleu est toujours à renforcer et pourrait s’affaiblir davantage avec le potentiel départ de Marco Verratti. Cependant, un certain élément dans l’effectif, et plus particulièrement au milieu de terrain, pourrait voir son contrat prolonger. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe au sujet de Warren Zaïre-Emery : « Il y a peu, Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont échangé avec son agent Jorge Mendes pour jeter les bases d’une prolongation« . Actuellement sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, le titi parisien pourrait donc voir son contrat blindé avec le Paris Saint-Germain qui se projette loin avec son milieu de terrain français. Un dossier sur lequel tout le monde en interne semble d’accord. En effet, le président du club de la capitale, son directeur sportif et le coach Luis Enrique verraient d’un bon œil la prolongation de contrat de Luis Enrique.

A lire aussi : Warren Zaïre-Emery évoque son rêve de faire toute sa carrière au PSG

En conférence de presse d’avant-match, le nouvel entraîneur parisien a déclaré vendredi dernier au sujet de Warren Zaïre-Emery : « Warren est un joueur que j’aime beaucoup, confiait l’entraîneur parisien. Selon moi, c’est un des meilleurs jeunes du football actuel. Il est très intelligent, bon techniquement. Un club comme le PSG doit prendre soin de ses meilleurs jeunes pour qu’ils deviennent de très grands joueurs. Warren a tout pour être un joueur très important du PSG« . Un discours en total cohérence avec les actes de Luis Enrique, qui a titularisé le titi parisien à quatre matchs de préparation sur cinq, en plus de l’avoir lancé d’entrée pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats (0-0) face au FC Lorient.