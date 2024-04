Mercato : Le PSG se renseigne sur Youssouf Fofana

Lors du prochain mercato estival, le PSG se penchera en priorité sur le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé. Cependant, le milieu de terrain reste un secteur de jeu à renforcer pour Luis Enrique. En ce sens, le club de la capitale se penche sur son championnat … .

Les noms fusent pour renforcer l’attaque du PSG après le départ de Kylian Mbappé l’été prochain. Toutefois, d’autres recrues devraient arriver sous les cieux parisiens pour garnir l’entrejeu Rouge & Bleu. En effet, le secteur de jeu reste à parfaire malgré l’ascension de Vitinha qui ne cesse de prendre de l’épaisseur. L’impact et la percussion peuvent parfois manquer tant Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 18 ans reste le seul joueur capable d’amener ces qualités. C’est dans ce contexte que, sous la houlette de Luis Campos, le Paris Saint-Germain surveillerait le marché, au plus près, en Ligue 1. En effet, selon les informations de Foot Mercato, « le PSG a pris des renseignements » au sujet de Youssouf Fofana. A 25 ans et sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2025, l’international français devrait animer le prochain mercato estival en étant sur les tablettes de club de la capitale mais aussi de plusieurs clubs étrangers dont l’Atletico de Madrid, l’AC Milan et Arsenal. Un dossier pour lequel le PSG devra batailler s’il souhaite aller plus loin que la prise d’informations.