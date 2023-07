Mercato : le PSG seul en tête pour Gabri Veiga ?

Nouvelle piste du Paris Saint-Germain, Gabri Veiga, jeune milieu de terrain du Celta Vigo de 21 ans, était ciblé par beaucoup de grosses écuries en Europe. Mais le club de la capitale a pris de l’avance dans le dossier, d’autant que les performances du Galicien à l’Euro U21 ont calmé les ardeurs des clubs anglais. Une prolongation serait même envisageable.

Plus d’un mois après l’ouverture officielle du mercato estival 2023, le Paris Saint-Germain a déjà conclu pas mal de dossiers pour renforcer son effectif. Entre joueurs d’expérience et jeunes recrues, le club de la capitale s’est diversifié dans cette fenêtre de transfert. Concernant les jeunes pépites, après Manuel Ugarte (22 ans), Cher Ndour (19 ans), dernièrement Lee Kang-In (21 ans) dont le transfert serait bouclé dès aujourd’hui, le dévolu des Rouge & Bleu s’est jeté sur Gabriel Veiga. En effet, hier, FootMercato révélait que Paris avait pris de l’avance dans le dossier de l’Espagnol du Celta Vigo, distançant les concurrents pour signer l’espoir espagnol, à savoir Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid. Ce matin, Radio Marca indiquait que le club de la capitale serait prêt à lever la clause libératoire de 40 millions d’euros que le joueur possède dans son contrat avec le Celta, Luis Enrique validant la piste prise par ses nouveaux dirigeants parisiens.

La concurrence s’efface

D’autres informations sont sorties dans la journée concernant la pépite espagnole, notamment chez nos confrères de Relevo qui indiquent que les portes de la Premeir League se seraient fermées pour Gabri Veiga. Les performances du milieu de terrain dans le championnat européen des moins de 21 ans, qui est le seul espagnol non titularisé de la sélection, refroidirait les club intéressés par l’Ibérique. Liverpool, après la signature pour 70 millions d’euros de Dominik Szoboszlai (joueur de la même tranche d’âge et évoluant au même poste), ne souhaiterait plus signer Veiga. De même pour Manchester City, après le recrutement de Mateo Kovacic et les efforts financiers pour s’adjuger les services de Josko Gvardiol ; ou encore Newcastle qui officialise la signature de Sandro Tonali, un autre milieu de terrain participant à l’Euro Espoir 2023. Selon le site espagnol, le PSG reste la seule option pour le Vigonien même si rien n’est fait dans le dossier, pour l’heure.

Le club de la capitale pourrait entamer les discussions dans les prochains jours, Luis Campos arborerait son double visage, lui qui représente les deux clubs en tant que directeur sportif. Le président du Celta Vigo n’envisagerait un départ que si la clause de 40 millions d’euros est levée, afin d’investir dans l’effectif du club maintenu en Liga sur le fil cette saison. Une autre option serait à envisager, celle d’une prolongation de contrat. Une solution qui plairait à Rafa Benitez, le coach du club galicien et qui pourrait séduire le joueur. Lié au club jusqu’en 2026, si prolongation de contrat il y a, les émoluments du joueur pourraient doubler et ce dernier pourrait devenir un élément central du nouveau projet de Vigo.