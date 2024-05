A près de deux mois de l’ouverture du mercato estival 2024, le PSG voit les pistes se multiplier pour renforcer son effectif. Si les regards se tournent vers l’attaque, le milieu de terrain reste un secteur de jeu à garnir et le nom de Joao Neves est cité.

Avec le futur départ de Kylian Mbappé, l’attaque du Paris Saint-Germain devrait voir débarquer un nouvel élément. Cependant Luis Enrique pourrait également avoir la volonté de renforcer son milieu de terrain. En effet, autour de Vitinha, rares se font les valeurs sûres, et c’est ainsi que le nom de Joao Neves pointe le bout de son nez sous les cieux parisiens. A 19 ans, le Portugais est sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2028 et réalise un exercice 2023/2024 à 53 matchs toutes compétitions confondues, comptant par ailleurs 3 buts et 2 passes décisives. Révélation lusitanienne de ces derniers mois, Joao Neves est devenu international portugais en octobre 2023 et compte aujourd’hui cinq sélections, faisant ainsi atteindre sa valeur marchande à 45 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Du coté de la presse portugaise, nos confrères de Record affirment que le Paris Saint-Germain est bien dans la course pour s’attacher les services du milieu défensif dont les intérêts sont gérés par un certain Jorge Mendes.

Benfica inflexible ? Manchester United en embuscade ?

Cependant, la piste ne s’annonce pas simple. En effet, Benfica ne serait pas vendeur et souhaiterait garder son joueur une saison de plus. Par ailleurs, le PSG pourrait avoir à faire face à la concurrence de Manchester United qui serait prêt à envoyer 100 millions d’euros à l’actuel second du championnat portugais pour le convaincre de libérer Joao Neves de ses quatre années de contrat restantes. Toujours selon les informations de Record, pour cet été 2024, Benfica préférerait vendre Antonio Silva, défenseur central portugais de 20 ans, faisant également partie de l’écurie de Jorge Mendes.