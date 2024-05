Mercato : Le PSG sur la piste de Khvicha Kvaratskhelia ?

Le mercato estival 2024 du PSG devrait être dicté par le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé. Dans ce sens, différents noms sont sur la table et associé au club de la capitale. Aujourd’hui, celui de Khvicha Kvaratskhelia ressort en Italie.

A la pointe de l’attaque, sur le côté gauche du secteur offensif, le PSG devrait vraisemblablement profiter du mercato estival 2024 pour enregistrer au moins un renfort de poids. Si le nom de Victor Osimhen est annoncé avec insistance, l’attaquant de Naples pourrait être suivi par un de ses coéquipiers actuels. En effet, selon la Gazetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia serait suivi par le Paris Saint-Germain. Nos confrères transalpins affirment que Naples « garde un oeil sur une éventuelle attaque du PSG » dans ce dossier, tout en évoquant l’intérêt du FC Barcelone, la prise d’information de Manchester City, ou encore la volonté des dirigeants Napolitains de sécuriser l’avenir de l’ailier géorgien, alors que le départ de Victor Osimhen semble inéluctable. Aurelio De Laurentiis souhaiterait faire de Khvicha Kvaratskhelia la pièce maîtresse de son projet, et lui offrirait 4 millions net par an, quant le joueur en attend 5 millions net par an. Sur le plan financier, le président de Naples valorise le Géorgien comme le Nigérian, sachant que ce dernier est l’objet d’une clause libératoire oscillant entre 120 et 130 millions d’euros.

Khvicha Kvaratskhelia de son côté espère connaître son futur avant d’entamer le premier Euro de sa carrière et de l’histoire sa sélection nationale géorgienne. Pour rappel, l’ailier de 23 ans est sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027.