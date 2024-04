Alors que le PSG a prêté Xavi Simons au RB Leipzig pour la saison 2023/2024, le dossier continue d’être sujets d’interrogations. En effet, sa finalité n’est toujours pas clair et l’avenir du joueur reste flou.

Après sa saison en prêt concluante du côté du PSV Eindhoven, Xavi Simons a été rapatrié sous les cieux parisiens grâce à une clause de rachat prioritaire à hauteur de 4 millions d’euros qui a permis au club de la capitale de compter le Néerlandais de 20 ans dans ses rangs. Cependant, à la recherche d’un temps de jeu conséquent, le titi parisien a fait le choix de rejoindre le RB Leipzig pour un deuxième prêt consécutif. Au cours de celui-ci et à ce stade de la saison, Xavi Simons compte 9 buts et 14 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. S’il reste sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, l’avenir du joueur pour la saison prochaine reste flou. En effet, son retour à Paris ne semble pas être une évidence.

Au cours d’un entretien accordé à Sky Sport, le coach du RB Leipzig, Marco Rose a confié : « Il (Xavi Simons ; Ndlr) serait un facteur très important pour moi l’année prochaine […] Xavi donne l’impression qu’il se sent à l’aise ici, qu’il se développe bien et que dans l’ensemble, c’est un bon environnement pour lui. En conséquence, je suis toujours très convaincu que nous le reverrons l’année prochaine ». Pour la saison prochaine et selon les différents échos qui s’accordent, Xavi Simons devrait avoir son mot à dire et ne se contenter de retourner au PSG sans réflexion. Dans ce contexte, et espérant d’abord sécuriser une qualification en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’actuel quatrième de Bundesliga a conclu : « Nous voulons façonner les discussions de telle manière que nous gardions le garçon ici encore un an ou deux. Ce serait bien pour Xavi« . Si le retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain semblait être une évidence, le dossier n’a pas fini d’agiter l’espace médiatique du club de la capitale.