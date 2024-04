Au cours du dernier mercato estival, le PSG a prêté Xavi Simons au RB Leipzig. En quête de temps de jeu, le joueur de 20 ans a choisi de traverser la frontière franco-allemande après avoir paraphé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027.

Le prêt de Xavi Simons du côté du RB Leipzig en provenance du PSG continue de faire couler de l’encre. En effet, selon les derniers échos autour du dossier, tout le monde en interne au sein du club de la capitale compte faire du joueur de 20 ans un élément important du projet parisien dès la saison prochaine. En 37 rencontres (TCC) à ce stade de la saison, le Néerlandais compte 9 buts et 13 passes décisives avec le RB Leipzig. Une saison au cours de laquelle le titi parisien continue de performer et se laisse donc pas indifférent sous les cieux parisiens. En effet, au cours de son live Twitch réalisé le 21 mars dernier, Luis Enrique déclarait à son sujet : « Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs« . Luis Campos surveillerait également la saison de Xavi Simons de prêt, et serait d’ores et déjà séduit à l’idée de le rapatrier au Campus PSG.

Cependant, si l’opération semble simple tant le joueur a été prêt sans option d’achat et reste sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2027, Xavi Simons aura son mot à dire pour son avenir. C’est ce que lui permet une clause intégrée à son contrat. Une brèche dans laquelle le RB Leipzig tentera de s’immiscer la fin de la saison. En effet, dans les colonnes du magazine allemand Kicker, Rouven Schröder, le directeur sportif du club de la filiale Red Bull a déclaré : « Le fait est qu’il se sent vraiment à l’aise avec nous. Normalement, ça ne se fait pas de se faire prêter un joueur pour un an sans option d’achat. Mais il est tellement bon qu’il nous aide dans tous les cas […] Il apprécie vraiment cet endroit, où il peut être Xavi. Ce calme est notre base. Comme je l’ai dit : profitons de la meilleure saison possible avec un joueur comme lui. Et quand le moment sera venu, nous intensifierons la lutte pour lui« . Si l’aspect contractuel devrait faciliter la tâche au PSG et plus précisément à Luis Campos, il faudra tout de même convaincre Xavi Simons que le projet du club de la capitale est le meilleur pour lui, et sa progression personnelle.