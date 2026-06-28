Camavinga

Mercato : le Real met Camavinga à vendre, le PSG intéressé ?

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet28 juin 2026

Le PSG aurait inscrit Eduardo Camavinga sur ses tablettes alors que le Real cherche à le vendre. Information surprenante, surtout au vu du prix annoncé…

Avec le départ prochain de Lee Kang-In vers l’Atlético, Luis Enrique et Luis Campos se sont entendus sur un nom pour le remplacer : Maghnes Akliouche. L’objectif reste le même : mettre la priorité sur le recrutement de jeunes joueurs français et idéalement issus de la région parisienne. Le gaucher de 24 ans, natif de Tremblay-en-France, coche toutes les cases. Et ce jour, ASenvoie un autre français dans le viseur rouge et bleu, mais c’est bien plus surprenant cette fois-ci.

Mercato : le PSG en discussions avancées pour deux prêts

Le PSG et l’Inter sur les rangs pour Eduardo Camavinga ?

En effet, selon le média madrilène, le Paris Saint-Germain s’intéresse bel et bien à Eduardo Camavinga. Le Real Madrid cherche à alléger son effectif et à faire entrer un peu d’argent. En ce sens, l’ancien rennais est aujourd’hui sur la liste des transferts, mais pas à n’importe quel prix. Car oui, le club merengue attend pas moins de 60 millions d’euros dans ce dossier.


En plus du PSG, l’Inter serait également sur les rangs. Problème, on a beaucoup de mal à voir Luis Campos dégainer pour un joueur qui ne correspond en rien aux attentes de Lucho sur le mercato. On prendra donc cette information avec de grosses pincettes.

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet28 juin 2026

Articles similaires

Akliouche

Mercato : Monaco prépare déjà l’après Akliouche

28 juin 2026
Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi

Mercato : rendez-vous pris entre le PSG et la Juve pour conclure le deal Kolo Muani

28 juin 2026
Barcola Doué

Équipe de France : Un duel Barcola – Doué avant la Suède ?

28 juin 2026
Akliouche

Info à la Une : Le PSG accélère pour Maghnes Akliouche ! 

28 juin 2026
Bouton retour en haut de la page