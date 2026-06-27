Mercato : le PSG en discussions avancées pour deux prêts

Le PSG pourrait prêter deux joueurs assez rapidement : Gabriel Moscardo et Renato Marin. L’un est annoncé vers l’Espagne, l’autre le Portugal.

Ça va chauffer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le board rouge et bleu a ainsi bouclé le départ de Gonçalo Ramos au Milan, tandis que Lee Kang-In (Atlético) et Randal Kolo Muani (Juve) se rapprochent toujours plus de la sortie. Et ce n’est pas tout. Deux promesses parisiennes devraient également s’envoler loin de Paris, mais sous forme de prêt sec.

En effet, Gabriel Moscardo, prêté à Braga la saison passée, devrait repartir pour un troisième tour. Selon le journaliste espagnol Marcos Bonito, l’Espanyol est entré en contacts avec le PSG pour le prêt du milieu de terrain brésilien de 20 ans. Monchi mène les discussions et un accord rapide pourrait advenir.

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Renato Marin vers un prêt lui aussi

De quoi, peut-être, lui permettre d’enfin lancer sa carrière en Europe. Même constat pour Renato Marin. Le dernier rempart italien de 19 ans, troisième dans la hiérarchie (3 matches en 2025-2026), est très estimé en interne au Paris Saint-Germain qui souhaite le voir prendre de l’épaisseur. Dans cette optique, l’ancien romain devrait rejoindre la première division portugaise, du côté du Nacional. Une information plutôt très fiable puisqu’elle vient du journaliste Bruno Andrade.

Renato Marin sera suppléé par Alessandro Longoni la saison prochaine au PSG. Âgé de 18 ans et grand espoir du football transalpin lui aussi, il intégrera le groupe de Luis Enrique, tout en jouant avec l’équipe espoir dans un premier temps. Pour rappel, l’officialisation de cette arrivée libre devrait être faite le 1er juillet. Date à laquelle son contrat prend fin avec le Milan AC.