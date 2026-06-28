Mercato : Monaco prépare déjà l’après Akliouche

Annoncé vers le PSG, Maghnes Akliouche voit l’AS Monaco s’activer pour lui dénicher un successeur digne de ce nom.

Gonçalo Ramos et Lee Kang-In sur le départ, le Paris Saint-Germain s’attèle désormais à leur dénicher des remplaçants. Pour ce qui est du second cité, on connait désormais l’identité de la piste des deux Luis. Il s’agit de Maghnes Akliouche. L’international tricolore a déjà dit oui à Paris et attend désormais que le Sud-Coréen signe à l’Atlético. Ce qui laisse également un peu de temps au club du rocher pour se pencher sur le successeur du natif de Tremblay-en-France.

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Monaco cherche le remplaçant idéal à Maghnes Akliouche

Selon Foot Mercato, la cellule sportive monégasque a accéléré la cadence pour offrir rapidement ce nouveau joueur à Filipe Luis. Et si Mathys Detourbet va bien débarquer sous forme de prêt, il ne devrait pas être l’heureux élu. FM explique qu’un profil plus expérimenté est espéré.

Avec le transfert de Maghnes Akliouche, l’AS Monaco devrait récupérer entre 40 et 50 millions d’euros.