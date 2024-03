Alors qu’il était placardé au PSG depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a rejoint l’Eintracht Fracnfort au cours de l’hiver dernier. Cependant, l’ancien du Stade de Reims paye son manque de rythme et semble avoir du mal à s’acclimater à son nouvel environnement. Ce qui ne devrait toutefois pas lui coûter cher pour son avenir.

Si l’histoire entre Hugo Ekitike et le Paris Saint-Germain n’a pas pris le tournant souhaité par un camp et l’autre, l’attaquant de 21 ans poursuit sa carrière du côté de l’Eintracht Francfort, en prêt depuis le mois de janvier dernier. Depuis son arrivée en Bundesliga, l’ancien du Stade de Reims a disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues, dressant un maigre bilan statistique d’une seule passe décisive. En terme de temps de jeu, Hugo Ekitike ne compte qu’une seule titularisation et 230 minutes passées sur le pré sur 720 possibles. Dans les colonnes des journaux allemands, les déceptions et critiques voient le jour, sans pour autant enterrer le joueur. Toutefois, si le temps d’adaptation peut-être légitimement plaidé, ses débuts ne devraient pas coûter cher à Hugo Ekitike pour son avenir à court et moyen terme. En effet, selon les informations de nos confrères d’outre-Rhin du quotidien BILD, l’Eintracht Francfort serait bien décidé à levé l’option d’achat associé au prêt de l’attaquant. Sur le plan économique, l’opération, entre le coût du prêt et de l’option, devrait rapporter près de 20 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Si aucune obligation d’achat n’était sur la table, selon nos informations sur le dossier, le nombre de matchs auxquels Hugo Ekitike participe est un facteur important pour lever l’option d’achat. Un nombre de match qui n’a pas fuité mais devrait être vraisemblablement faible.

L’Eintracht Francfort de son côté considère Hugo Ekitike comme une véritable option d’avenir. En manque de buteur et après la grave blessure au genou de Sasa Kalajdzic, l’actuel sixième de Bundesliga devrait donc s’attacher les services de l’attaquant de 21 ans définitivement dans les prochaines semaines.