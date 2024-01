L’été dernier, le PSG pensait avoir réglé pas mal de ses maux avec les arrivées conjuguées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Cependant, les retours difficiles de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, la blessure du Slovaque et le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN, rendent le début de l’année 2024 compliquée en plein mercato d’hiver.

A l’occasion de ce mercato hivernal 2024, le PSG s’est renforcé une nouvelle fois en défense avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Le néo-parisien a eu l’occasion de revêtir le maillot Rouge & Bleu dès la première rencontre de l’année à l’occasion du Trophée des Champions remporté (2-0) face au Toulouse FC ce mercredi soir au Parc des Princes. Le Brésilien a profité de la sortie sur blessure de Milan Skriniar à la 71e minute. Le Slovaque a cédé sa place car touché à la cheville. Les premières informations de nos confrères d’RMC Sport avancent une longue absence, voire une fin de saison conjuguée à une opération. Un coup dur que rencontre le Paris Saint-Germain au moment où le flou demeure quant au retour de Nuno Mendes, où Presnel Kimpembe se remet de sa seconde opération au tendon d’Achille, mais aussi au moment où Achraf Hakimi plie bagage pour disputer la CAN 2024. Le recrutement de Lucas Beraldo tombe donc à pic, mais ne pourra pas résoudre tous les maux de tête causés à Luis Enrique, mais aussi à Luis Campos. En ce sens, le PSG devrait continuer de se renforcer en défense, mais aussi au milieu de terrain, secteur de jeu où la future recrue, Gabriel Moscardo, est déjà blessée.

🚨 Le PSG pourrait encore recruter en défense ET au milieu lors de ce mercato hivernal en fonction des opportunités 🔎



Leny Yoro devrait lui bien rester au LOSC cet hiver ❌🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/LB01AwhXok — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 4, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Leny Yoro, l’impossible ?

Si ce mois de janvier devait rimer avec le recrutement de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le destin pousse donc le PSG à voir plus loin et poursuivre son mercato afin de se renforcer, et palier le différentes blessures et retour de blessure compliqués. C’est ainsi que le nom de Leny Yoro résonne sous les cieux parisiens. Cependant, toujours selon RMC Sport, « le LOSC ne souhaite pas laisser partir son joueur cet hiver et espère prolonger son talent de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2025, même s’il est appeler a partir à terme« . Luis Campos pourrait donc se pencher sur d’autres pistes pour le renforcement de l’arrière garde et l’entrejeu Rouge & Bleu.