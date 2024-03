Mercato : Leny Yoro toujours entre le PSG et le Real Madrid

Si le mercato estival 2024 est encore loin, le PSG s’active d’ores et déjà pour continuer à construire l’effectif le plus compétitif possible. Entre le renforcement de sa défense, son milieu et le remplacement de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens auront du pain sur la planche ces prochains mois.

Au cours de l’été 2023, le PSG a fait de sa défense un chantier prioritaire. Dans ce contexte et sous l’impulsion de Luis Campos à la tête du mercato, Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont rejoint le club de la capitale. Cependant, dès cet hiver 2024, les dirigeants parisiens ont renforcé l’arrière garde avec Lucas Beraldo. Le recrutement du Brésilien a fait suite au retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe, conjugué à la blessure de Milan Skriniar. Cependant, la défense semble toujours être une problématique et un secteur à renforcer sous les cieux parisiens. C’est en ce sens que le nom de Leny Yoro est associé au Paris Saint-Germain. International français avec les Espoirs à 18 ans, et sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025, le défenseur central d’1m90 est une cible du club de la capitale selon The Athletic. Cependant, pour aller au bout de la piste, les dirigeants parisiens devront batailler avec une rude concurrence.

Une histoire de relations …

Le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) est joueur de l’agence de Jorge Mendes. L’agent portugais entretien d’excellentes relations avec le conseiller du foot du PSG, Luis Campos, mais ce dernier n’est pas dans la même posture face à la direction du LOSC et plus précisément le président, Olivier Létang. De l’autre côté, le Real Madrid ne peut se targuer de jouir de bonnes relations avec Jorge Mendes, agent de Leny Yoro. Un véritable micmac relationnelle qui finira par bénéficier au Real Madrid ou au PSG tant les Dogues devront se faire à l’idée de céder leur joueur qui arrive à un an de la fin de son contrat. Toujours selon The Athletic, les madrilènes auraient, par le biais du dirigeant de son recrutement Juni Calafat, d’ores et déjà entamé un travail sur la piste menant à Leny Yoro. Toutefois, nos confrères britanniques précisent que l’actuel leader de Liga pourrait se contenter de son effectif actuel en défense et laisser ainsi le PSG comme seul véritable prétendant sur le dossier.