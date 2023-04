Mercato – Les premiers profils explorés par Luis Campos

Le Paris Saint-Germain doit encore batailler pour remporter le championnat de France. Avec seulement six petits points d’avance sur Lens – prochain adversaire du club de la capitale – les joueurs de Christophe Galtier doivent bien finir cette saison après les échecs répétitifs de ces derniers mois. Par ailleurs, le board parisien s’active en coulisse pour préparer la prochaine saison. Le prochain mercato estival sera décisif pour l’avenir du club.

Un objectif : les jeunes joueurs français

Comme révélé par Le Parisien et RMC Sport, le PSG peut espérer recruter sans contrainte cet été puisqu’il pourrait être dans les clous du fair-play financier jusqu’en 2026. L’argent de la billetterie pourrait aussi permettre au club d’atteindre prochainement les 800M d’euros de budget. Des éléments non-négligeables pour Luis Campos qui a déjà des idées en tête en ce qui concerne le recrutement. Nous l’avons relayé plus tôt dans la journée, le Portugais s’intéresse de près à Luka Vuskovic, jeune défenseur croate de 16 ans qui appartient à l’Hajduk Split. Mais rien n’est bouclé et les discussions n’avancent pas beaucoup selon RMC Sport. À noter que Manchester City s’intéresse également à son profil. Selon le média français, Luis Campos vise d’autres profils : recruter des jeunes joueurs tricolores. Certains joueurs français intéressent Campos mais ce sont des opérations coûteuses. Pour bâtir une nouveau projet parisien, le PSG se concentrerait donc sur les jeunes talents.