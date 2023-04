Un mercato d’été sans contrainte financière pour le PSG ?

Le PSG devra grandement améliorer son effectif pour la saison prochaine. Si le fair-play financier de l’UEFA représentait une réelle contrainte pour les dirigeants, le club parisien pourrait finalement avoir une latitude plus importante pour son recrutement.

L’effectif du PSG a montré de nombreuses lacunes cette saison. Avec un effectif limité en terme de qualité et de quantité, les Rouge & Bleu n’avaient pas les armes nécessaires pour être compétitifs dans toutes les compétitions. Déjà sanctionné d’une amende de 10M€ l’été dernier, le club parisien devait faire des efforts et avait signé un accord avec l’UEFA pour respecter les normes d’ici 2025, au même titre que d’autres clubs européens : l’AC Milan, l’AS Monaco, l’AS Rome, Beşiktaş, l’Inter Milan, la Juventus et l’OM. Mais le PSG a finalement respecté le cadre financier fixé par l’UEFA jusqu’en 2026, selon les informations du Parisien et confirmées par RMC Sport.

La billetterie et l’accord CVC, une bouffée d’oxygène pour le PSG

Après un déficit record la saison passée en raison notamment d’une masse salariale XXL (730M€) qui dépassait les gains de la saison 2021-2022 (660M€), le PSG a réussi à inverser cette tendance négative. Premièrement, les revenus du club sont en forte croissance. « Selon les projections présentées par les financiers du club à l’UEFA, ils devraient encore augmenter de plus de 20 % cette saison pour atteindre le montant record de 800M€ », rapporte LP. Et l’augmentation la plus importante se situe au niveau de la billetterie et hospitalités. Selon une étude du cabinet Deloitte, le PSG occupe la première place en Europe en terme de recette dans ce secteur (132M€) en 2021-2022, soit devant des clubs qui possèdent une plus grande capacité dans leur stade (Manchester United, Tottenham, Liverpool et Barcelone). À cela s’ajoute l’accord signé entre la LFP et CVC, le fonds d’investissement luxembourgeois, qui avait acquis 13,4% des parts de la filiale commerciale de la Ligue contre un montant de 1,5 milliard d’euros. Et sans surprise, le PSG aura la plus grosse part avec 200M€ sur trois ans. « Pour Paris, cette manne est une bouffée d’air frais qui va permettre de présenter des comptes maîtrisés et d’avoir une réelle marge de manœuvre lors du prochain mercato », explique le quotidien francilien.

Et même si Lionel Messi et Neymar Jr venaient à rester au club cet été, ce qui ne semble pas être l’idée première des dirigeants parisiens, la masse salariale sera sensiblement allégée, rapporte LP. En effet, la prime à la signature de 180M€ de Kylian Mbappé, lors de sa prolongation de contrat, lui sera versée en trois fois et a été comptabilisée pour le bilan de 2022. Il n’apparaîtra donc pas sur les comptes de 2023. Un obstacle supplémentaire franchi par les Rouge & Bleu face à la nouvelle réglementation de l’UEFA (la masse salariale ne doit pas dépasser 90 % des revenus en 2023, 80 % en 2024 et 70 % en 2025). Grâce à cela, le champion de France en titre reste dans les clous du fair play financier et évitera de nouvelles sanctions de la part de l’instance européenne. Ainsi, le board parisien aura la possibilité d’investir sans contrainte lors de ce mercato d’été. Cependant, « il ne s’agit pas de se remettre dans le rouge dans six mois. Mais les décideurs espèrent avoir une réelle marge de manœuvre pour remodeler l’effectif autour de Kylian Mbappé. » Enfin, l’ouverture du capital du PSG et surtout la vente de certains joueurs (Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler) apporteront une manne financière supplémentaire pour le marché des transferts, conclut LP.