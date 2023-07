Mercato : l’intérêt du PSG pour Barcola se confirme

Si le Paris Saint-Germain a déjà acté les signatures de six recrues pendant le mercato estival 2023, le club de la capitale pourrait conclure d’autres dossiers. Les Rouge & Bleu devraient s’attarder sur les dossiers Bernardo Silva et du futur numéro 9, mais portent également de l’intérêt pour d’autres attaquants, notamment Bradley Barcola.

Si la cible prioritaire du Paris Saint-Germain dans le secteur offensif, hormis le poste de numéro 9, reste Bernardo Silva, le club de la capitale pourrait être amené à recruter de la jeunesse pour apporter de la rotation, notamment sur l’aile droite, pour l’instant occupée par Marco Asensio et dans une certaine mesure, Lee Kang-In. De ce fait, les dirigeants parisiens sont intéressés par une pépite du championnat français : Bradley Barcola. Le joueur a réalisé une belle saison avec son club formateur, l’Olympique Lyonnais, avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, mais aussi un assez bel Euro U21 avec les Bleuets, malgré l’élimination précoce des Espoirs français. Luis Enrique serait très attiré par le milieu offensif lyonnais, et en ferait une priorité pour renforcer l’attaque de sa nouvelle équipe.

Cependant le club rhodanien, avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026, ne serait pas vendeur. Mais une offre d’envergure pourrait changer la donne, dernièrement le quotidien catalan, Sport, parlait d’une somme d’environ 40 millions d’euros. Aujourd’hui Fabrizio Romano reconfirme un réel intérêt du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola, mais indique aussi d’autres clubs qui pourraient venir concurrencer les Rouge & Bleu dans ce dossier, notamment le RB Leipzig. À savoir que le joueur a récemment changé d’agence de management, la carrière de Barcola est maintenant gérée par l’agence Gestifute, détenue par un certain… Jorge Mendes, qui entretient une relation de confiance avec Luis Campos.