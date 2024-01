Mercato : Lucas Beraldo fait ses adieux à Sao Paulo

Pour le premier jour de l’année 2024, le PSG n’a pas pris son temps. En effet, le club de la capitale a officialisé la signature de sa nouvelle recrue : Lucas Beraldo. Le défenseur central arrive en provenance de Sao Paulo contre la somme de 20 millions d’euros.

Le PSG renforce sa défense en ce mois de janvier 2024 avec l’arrivée de Lucas Beraldo. A 20 ans, le défenseur axe gauche a paraphé son premier contrat en Europe jusqu’en 2028. Après trois années passées à Sao Paulo, le Brésilien quitte sa terre natale pour la première fois de sa carrière. Un épisode forcément marquant dans son parcours de footballeur mais aussi dans son parcours de vie. En ce sens, le néo-parisien a fait part d’un message d’adieu à son club formateur sur son compte Instagram : « Je sais que tout le monde est habitué à mon sourire mais aujourd’hui le sentiment est différent. Les fans disent que Sao Paulo est un sentiment qui ne finira jamais. Et quand vous défendez ce club, vous comprenez cela et sentez cette connexion en vous. Je pense qu’il est impossible de ne pas jouer avec amour à Sao Paulo. Pour toujours je me sentirais comme un gars chanceux de vivre ce rêve de porter ce maillot et de traverser toutes les étapes que j’ai traversé avant d’avoir un Morumbi bondé qui crie mon nom. C’est dans ce club que j’ai appris qu’on ne peut aller nul part seul. J’ai appris à renforcer ma foi et à travailler très dur pour évoluer et conquérir ce que les autres pensent impossible. Aucun mot ne pourra rembourser ce que ce club et les fans m’ont donné, mais je n’arrêterai jamais d’essayer. Eternellement reconnaissant, Sao Paulo ! Un sentiment qui ne finira jamais !« .

Une intégration expresse ?

A Sao Paulo, Lucas Beraldo a disputé pas moins de 52 rencontres officielles en professionnel. Un véritable étape franchie par le joueur de 20 ans qui pourrait rapidement faire ses débuts selon les derniers échos de la presse française. En effet, le défenseur central pourrait fouler la pelouse de stade Pierre-Fabre le dimanche 7 janvier prochain (21h sur BeIN Sports) pour le 32e de finale de Coupe de France du PSG face à l’US Revel. Le joueur a lui partagé son impatience sur le site officiel du club de la capitale : Je suis très heureux de rejoindre un Club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. C’est une étape importante de ma carrière, qui va me faire progresser. J’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et de faire mes premiers pas sous ce maillot« .