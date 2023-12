Mercato : Lucas Beraldo, première recrue hivernale du PSG

Depuis plusieurs jours, le nom de Lucas Beraldo est associé au PSG. Le défenseur central brésilien devrait bien être la première recrue du club de la capitale cet hiver.

Le PSG s’intéresse toujours à des jeunes pépites du monde entier. Ces derniers jours, deux noms sont avancés dans cette optique-là, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Les deux joueurs sont annoncés proches de rejoindre les Rouge & Bleu. Pour le deuxième cité, il ne souhaiterait que rejoindre le club de la capitale malgré l’intérêt du Zénit Saint-Pétersbourg et de Leicester. Le défenseur central de Sao Paulo se serait déjà mis d’accord avec le PSG, alors que les deux clubs seraient sur le point de trouver un accord pour le transfert de Beraldo.

Un transfert estimé à 20 millions d’euros

Selon les informations de Fabrizio Romano, Lucas Beraldo devrait bien être la première recrue du mercato hivernal du PSG, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2024. Sao Paulo et le leader de la Ligue 1 aurait trouvé un accord verbal pour le transfert du défenseur brésilien. Le montant de la transaction s’élèverait à 20 millions d’euros, sans aucun bonus, indique le journaliste spécialiste du mercato. Les deux clubs préparent les documents pour acter l’accord le plus rapidement possible. De son côté, le joueur, qui s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants parisiens, attend désormais de pouvoir passer sa visite médicale. Lucas Beraldo devrait donc être la première recrue hivernale du PSG.