Mercato : Lucas Hernandez refuse son départ du PSG et attend la 3e étoile

Lucas Hernandez s’est exprimé sur la suite avec le PSG. Une suite qu’il espère avec une troisième étoile et encore quelques années à Paris.

Pas mal utilisé en Ligue 1 cette saison encore avec 25 matches à son actif, Lucas Hernandez est le remplaçant attitré de Nuno Mendes en terre parisienne. De retour d’une énième rupture des ligaments croisés, l’ancien bavarois a, dans l’ensemble, réalisé une bonne saison dans son rôle de suppléant. Un rôle qui semble d’ailleurs pleinement lui convenir. Interrogé par le Figaro, Lucas Hernandez a ainsi avoué qu’il espérait bien poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain au-delà du mercato estival.

« Je veux la troisième étoile. Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années là-bas, et même plus, a lancé Lucas Hernandez pour le Figaro. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient.

Lucas Hernandez, un vrai joueur d’équipe

Et Lucas Hernandez de poursuivre : « Je suis très bien à Paris, ma famille aussi. On écrit l’histoire du club (…) Je ne suis pas un joueur individualiste. Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder, ne pas m’entraîner ou m’embrouiller avec mes coéquipiers ou le coach. Le football, c’est un groupe, pas un joueur »

Un message très fort de la part du défenseur de 30 ans, lui qui a parfaitement intégré les principes de Luis Enrique, même s’il a toujours été un joueur de devoir. Un travail qui a d’ailleurs été récompensé avec une place dans le groupe France pour la Coupe du monde. De quoi conforter le choix de Lucas Hernandez, souvent envoyé en Arabie Saoudite depuis plusieurs mois. Mais cela ne semble donc pas être dans ses plans immédiats.