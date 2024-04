Mercato : Michael Olise sur les tablettes du PSG ?

A un peu moins de trois mois de l’ouverture du mercato estival 2024, le PSG reste un club qui est l’objet de rumeurs et informations. Aujourd’hui, le nom de Michael Olise est associé au club de la capitale qui pourrait renforcer son secteur offensif cet été, notamment en prenant compte le futur départ de Kylian Mbappé.

Le nom de Michael Olise n’est pas totalement inconnu dans la galaxie PSG tant celui-ci a déjà été associé au club de la capitale ces derniers mois. Cependant, la piste n’as pas été plus loin. Aujourd’hui, à un peu moins de trois mois de l’ouverture du mercato estival 2024, le joueur de Crystal Palace est une nouvelle fois envoyé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. En effet, selon nos confrères britanniques de The Athletic, il n’est pas improbable de voir Michael Olise du côté du PSG cet été. Le joueur de 22 ans donnerait sa préférence à Manchester City, et aux Parisiens pour un futur transfert. Sous contrat avec les Eagles jusqu’en juin 2027, la valeur marchande de Michael Olise est estimée à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour son intégration au groupe de Luis Enrique, le quotidien The Athletic affirme que l’international espoirs français cocherait toutes les cases de la philosohie de jeu du technicien espagnol.

S’il est un pur ailier, évoluant sur le côté droit, Michael Olise pourrait s’inscrire dans une politique de recrutement qui vise à se renforcer avec des jeunes à fort potentiel. Une ligne directrice dictée par Luis Campos et Luis Enrique, dans laquelle le joueur de Crystal Palace s’inscrit totalement.