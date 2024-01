Mercato : Mukiele ou Trippier, le Bayern Munich s’active

Le PSG pourrait perdre Nordi Mukiele cet hiver jusqu’à la fin de la saison. En effet, à la recherche d’un latéral droit, le Bayern Munich se penche sérieusement sur la piste, et tente de la conclure. En parallèle, les dirigeants bavarois discutent avec leur plan B : Kieran Trippier.

Avec les blessures récurrentes de Noussair Mazraoui et son départ pour la CAN 2023, Thomas Tuchel se retrouve dans l’obligation de faire évoluer Konrad Laimer sur le couloir droit de sa défense. En ce sens, la réflexion des dirigeants du Bayern Munich pousse vers le recrutement de Nordi Mukiele. Le défenseur français du Paris Saint-Germain semble séduit à l’idée de retrouver une place de titulaire sous les couleurs bavaroises. Si l’intérêt est réciproque, reste à convaincre les dirigeants du PSG, qui doivent déjà composer avec la blessure de Milan Skriniar, celles de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, puis le départ à la Coupe d’Afrique des Nations d’Achraf Hakimi. C’est dans ce contexte là que le champion d’Allemagne fait face à quelques difficultés dans ses échanges avec le champion de France, et se penche donc sérieusement sur son plan B : Kieran Trippier. Le latéral droit anglais, évoluant à Newcastle, est lui aussi séduit par l’idée de rejoindre la Bundesliga, et lui aussi sur les tablettes du Bayern Munich.

Les derniers jours déterminants du mercato d’hiver

Selon les informations de Christian Falk, des discussions autour du transfert de Kieran Trippier au Bayern Munich se tiendront aujourd’hui. Ces dernières seront cruciales selon le journaliste pour BILD. L’idée de s’attacher les services du joueur de Newcastle dans le cadre d’un transfert sec, pourrait davantage intéressé les dirigeants bavarois, plutôt que le prêt de Nordi Mukiele. Ce dernier pourrait avoir une polyvalence qui parle en sa faveur. Toutefois, dans cette opération, le PSG pourrait être le grand perdant tant il pourrait s’affaiblir, au moins en quantité, à un moment où les renforts défensifs sont nécessaires.