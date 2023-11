nettement relégué au sein de la hiérarchie du PSG, Hugo Ekitike va plier bagages cet hiver. Newcastle aurait dans l’idée de se faire prêter l’ancien rémois.

IL devrait y avoir quelques mouvements côté PSG lors de la prochaine fenêtre des transferts. Au niveau des arrivées, un latéral gauche et un milieu de terrain seraient souhaités par Luis Enrique et Luis Campos. Au niveau des départs, ils sont, en revanche, assez peu à prétendre au départ. Hugo Ekitike fait, sans conteste, partie de ceux-ci. Il faut dire que l’ancien rémois ne joue plus du tout depuis que Randal Kolo Muani a posé ses valises en terre parisienne.

À voir aussi : les notes des joueurs parisiens dans la presse après le succès face à Monaco

🚨 Hugo Ekitike est une des cibles principales de Newcastle pour le mercato hivernal. Le club anglais souhaiterait se faire prêter le joueur 🤝🇫🇷



[@TimesSport] pic.twitter.com/TI2isbSjns — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2023

Un prêt dans les tuyaux pour Hugo Ekitike

Et une piste se confirme de plus en plus pour Hugo Ekitike. En difficulté avec un nombre de blessures assez ahurissant, Newcastle serait bel et bien décidé à l’attirer dans ses filets, nous expose The Times. Eddie Howe, le coach des Magpies, apprécierait son profil et aimerait obtenir un prêt de la part du PSG. Reste à savoir si une option d’achat sera proposée, ce qui semblerait assez logique sur le papier.