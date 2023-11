Algerino préfère Ramos plutôt que Kolo Muani titulaire

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Monaco (5-2). Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont marqué. Pour Jimmy Algerino, le Portugais doit être le titulaire.

En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre l’AS Monaco (5-2). Titulaire en pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos a ouvert le score, lui qui a bien suivi la faute de main du gardien monégasque sur une frappe d’Ousmane Dembélé. Outre son but, l’international portugais a réalisé une belle prestation, très certainement sa meilleure lors d’une titularisation depuis son arrivée à Paris. Son remplaçant, qui a pris sa place à la 72e minute, Randal Kolo Muani, a aussi fait trembler les filets contre les Monégasques. Pour Jimmy Algerino, Gonçalo Ramos doit être le titulaire. « Ramos puis Kolo Muani, c’est le bon ordre, à conserver dans l’immédiat. Le Portugais apporte davantage de complémentarité avec Mbappé et Dembélé au départ et m’est apparu pleinement libéré par le fait que son option d’achat a été levée, souligne Algerino pour l’Equipe. En plus, c’est parfait pour Kolo Muani, qui en entrant avec ses qualités de percussion, bénéficie davantage de la fatigue adverse.«

« La victoire apparaît largement méritée »

L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco a aussi souligné la belle réaction de l’équipe de Luis Enrique après l’énorme erreur de Gianluigi Donnarumma qui a permis à Monaco d’égaliser. « Elle apparaît d’abord largement méritée, malgré quelques trous d’air. Et il y a deux éléments particulièrement positifs à mon sens : 1. Le fait que tous les attaquants aient marqué, ce qui est très important pour leur confiance. 2. L’excellente réaction après la bourde de Donnarumma qui a amené le 1-1. Les Parisiens auraient pu accuser le coup. Or, ils ont continué à bien jouer et ont repris le fil du match. Le Parisien qui m’a le plus impressionné ? Ousmane Dembélé. On a souvent été assez dur avec lui. Là, il a marqué son premier but avec le PSG, magnifique pour couronner un match plein où il a beaucoup provoqué, a joué juste. Il a encore super bien combiné avec Hakimi et a accompli un gros boulot défensif.«