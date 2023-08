Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 août 2023. Première partie consacrée au départ de Neymar. Les détails du transfert et de son arrivée en Arabie Saoudite, une opportunité pour le PSG, l’avenir du club…

Selon L’Équipe, l’accord du transfert de Neymar est estimé à 80 M€ auxquels s’ajouteront divers bonus pouvant rapprocher le prix final des 100 M€, ce qui constitue la plus grosse vente jamais réalisée par le Paris Saint-Germain. Pour que l’annonce soit faite, il suffit simplement de réaliser la traditionnelle visite médicale avec succès et que son contrat soit paraphé. Tout cela devrait être effectué ce mardi, et le Brésilien pourrait même débuter avec sa nouvelle équipe dès samedi.

Néanmoins, le quotidien sportif révèle que Neymar ne se voyait pas tout de suite en Arabie saoudite et espérait revenir à Barcelone. Le joueur était prêt à reconsidérer ses prétentions salariales. Si les dirigeants catalans « ont évoqué l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire dans un an […] cette perspective n’a jamais figuré dans les projets de leurs homologues parisiens. Il était d’autant moins question de se séparer du Brésilien sans un euro en retour que le PSG a besoin de liquidités pour poursuivre son mercato. » Plusieurs semaines se sont par ailleurs écoulées pour la réalisation de ce deal.

Ce qui a fait la différence ? Le fait que Luis Campos et Luis Enrique s’entretiennent avec le joueur pour lui annoncer qu’ils ne comptaient plus sur lui. Ce rendez-vous aurait été « un déclic » dans l’esprit du « Ney ». Le Brésilien « était convaincu qu’il était devenu l’une des variables d’ajustement du différend entre Kylian Mbappé et le PSG » puisque l’international français ayant réclamé le départ de son coéquipier l’été dernier sans l’avoir obtenu. Dans l’esprit de Neymar, plus vite il partait, meilleur serait le signe envoyé par le PSG à destination du « Kyks ». Du cote du club, on explique que le réchauffement des relations avec Mbappé était antérieur à la séparation avec le Brésilien. Par conséquent, face à l’urgence et l’impossibilité économique de retourner à Barcelone, Neymar a donc fait le choix de l’Arabie saoudite.

🔴 NEWS : Le PSG n’envisageait pas de céder Neymar à moins de 80M€.



Nasser Al-Khelaïfi n’entendait pas brader son joueur, qui avait encore 4 ans de contrat 📝🇧🇷



[Le Parisien] pic.twitter.com/kT6WYmiFeR — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 14, 2023

Selon Le Parisien, le départ de Neymar pour Al-Hilal à hauteur de 90 millions d’euros, et qui pourrait même dépasser les 100M€ grâce à des bonus facilement atteignable, « a des airs de casse du siècle pour Paris. » Cette somme est jugée comme quasi-inespérée puisqu’aucun club européen n’aurait été capable de le signer à ce prix. Nasser al-Khelaifi ,de son côté, n’entendait pas brader un joueur qui possédait encore quatre années de contrat. Pour l’Arabie Saoudite, on était prêt à s’aligner sur les exigences parisiennes et à investir des sommes colossales pour la star brésilienne. Ce n’était absolument pas un problème de dépenser autant d’argent sur lui. Neymar de son côté touchera 100 M€ de salaire annuel. Marco Verratti pourrait le suivre à Al-Hilal sur les bases d’un contrat de trois ans et un salaire annuel estimé entre 17 et 20 millions d’euros. Après une première offre de 30 millions d’euros refusée, le club saoudien devrait prochainement revenir à la charge avec une nouvelle proposition estimée cette fois-ci à 45 millions d’euros.