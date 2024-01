Mercato : Nordi Mukiele ouvert à un départ au Bayern Munich

Le mercato d’hiver du PSG se transforme en réel casse-tête depuis la blessure de Milan Skriniar, sur le plan défensif plus particulièrement. Le cas de Nordi Mukiele accentue les choses, tant le joueur serait ouvert à un départ.

La défense du Paris Saint-Germain est sujette à plusieurs interrogations après la blessure de Milan Skriniar et le départ d’Achraf Hakimi pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Aujourd’hui, un nouveau paramètre pourrait être à prendre en compte avec l’actualité du mercato d’hiver. En effet, si la défense de Luis Enrique s’est renforcée avec l’arrivée de Lucas Beraldo, elle pourrait toutefois s’affaiblir, en quantité du moins, avec un potentiel départ de Nordi Mukiele. Le Français fait l’objet de l’intérêt du Bayern Munich, et celui-ci serait réciproque. Avec un temps de jeu faible de 484 minutes passées sur le pré en 10 rencontres toutes compétitions confondues, le numéro 26 du PSG serait désireux de plier bagage. En tant que remplaçant d’Achraf Hakimi sur le flanc droit de la défense Rouge & Bleu, Nordi Mukiele aurait donc des envies d’ailleurs, du Bayern Munich plus précisément, afin d’y évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel, selon Fabrizio Romano. Avec ce potentiel retour en Bundesliga, le défenseur parisien pourrait palier un manque dans l’effectif de l’ancien coach du PSG. En effet, forcé de faire jouer Konrad Laimer afin de palier les blessures répétées de Noussair Mazraoui et le départ pour la CAN de ce dernier, Thomas Tuchel pourrait installer Nordi Mukiele en tant que titulaire pour la deuxième partie de saison, de quoi retrouver le rythme pour le Français.

Le PSG maître des négociations

Sous contrat jusqu’en 2027, Nordi Mukiele reste tout de même suspendu à la décision du PSG quant à son avenir. En effet, si l’intérêt est réciproque entre le Bayern Munich et le joueur du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a désormais les clés en main pour la suite du dossier. Si le PSG pourrait prendre la décision de laisser son joueur plier bagage, le dossier est également lié à l’arrivée d’un remplaçant dans le vestiaire de Luis Enrique.