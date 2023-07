Le PSG devrait se renforcer en réalisant un très gros coup. Le club de la capitale serait tout proche de s’offrir Ousmane Dembélé.

Le PSG est proche de s’offrir une neuvième recrue dans ce mercato estival. Vendredi dernier, à l’issue de la défaite contre le Cerezo Osaka (2-3) en match de préparation, une bombe est tombée dans l’actualité mercato des Rouge & Bleu. Ces derniers seraient prêts à lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé qui s’élève à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Une information confirmée par plusieurs médias même si dans la presse catalane on expliquait que rien n’était fait et que l’international français avait un souhait, rester chez les Blaugrana. Le dossier c’était un peu tassé ce week-end avant une nouvelle accélération hier soir.

Un contrat de cinq ans l’attend au PSG

Selon les informations de Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, Ousmane Dembélé a dit oui au PSG. Il y aurait déjà un accord entre le club parisien et l’ancien Rennais sur un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2025. Le PSG va lever sa clause libératoire qui s’élève à 50 millions d’euros. Comme convenu avec le FC Barcelone, le joueur recevra la moitié de cette clause libératoire. De son côté, Fabrizio Romano confirme qu’Ousmane Dembélé a dit oui au PSG et qu’un accord autour d’un contrat de cinq ans a été trouvé entre les deux parties. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le PSG aurait envoyé une lettre officielle au FC Barcelone pour lui signifier qu’il comptait lever la clause libératoire de Dembélé. Le champion de France va maintenant essayer de trouver le meilleur moyen pour conclure l’accord. Ce n’est plus qu’une question de temps.

