Mercato : Paris se positionne sur un nouveau jeune

En ce début de mercato estival 2023, Paris semble aborder une politique de recrutement axée sur la jeunesse. Rebelote, selon Mundo Deportivo, le club de la capitale se serait penché sur Fabricio Diaz, champion du Monde U20 avec l’Uruguay. Un transfert dans lequel le PSG devra faire face à une rude concurrence.

Avec les venues quasi actées de Kang-In Lee, 22 ans, Cher Ndour, 18 ans ou dans une certaine mesure, Manuel Ugarte, 22 ans le PSG parait être attiré par les jeunes talents en devenir. Le club parisien semblerait avoir de nouveau jeter son dévolu sur une pépite uruguayenne. Le média catalan, Mundo Deportivo, rapporte en effet que les Rouge et Bleu s’intéresseraient au milieu de terrain de la Celeste U20, Fabricio Diaz. Champion du monde avec la sélection U20 en Argentine, le joueur de 20 ans a brillé lors de la compétition et est devenu le centre d’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint Germain. Le joueur de Liverpool, le club de Montevideo et non celui de la Mersey, est en effet courtisé par le club de la capitale, sous la forme d’un mouvement assez original. En effet Mundo Deportivo révèle que le club parisien voudrait le faire signer au SC Braga, club portugais satellite de la planète PSG. Le joueur gagnerait d’abord en expérience dans le championnat portugais avant de prendre son envol pour la capitale.

Une concurrence rude en Europe

Le PSG, récemment arrivé dans le dossier, devra faire face à des clubs déjà ancrés dans les négociations avec le club du joueur du Liverpool Montevideo. En effet, le FC Barcelone négocie déjà le recrutement de Fabricio Diaz, mais fait face aux réticences économiques du club uruguayen, son prix avait été fixé à 6 millions d’euros, avant d’être augmenté à 8 millions récemment. Traversant des difficultés économiques, le club catalan devra prendre le temps de négocier, temps que le joueur à besoin pour prendre une décision. D’autres écuries européennes sont attirés par le champion du Monde U20, à savoir Villareal, la Lazio ou encore l’Inter Milan, toujours selon Mundo Deportivo.