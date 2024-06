À la recherche d’éléments offensifs après le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se pencher sur la situation de Désiré Doué, dont le départ est possible pour cet été.

Alors que le mercato a officiellement ouvert ses portes ce lundi, le PSG est à la recherche d’attaquants pour la saison prochaine. Avec le départ libre de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens multiplient les pistes pour renforcer le secteur offensif des Rouge & Bleu. Et comme lors du dernier mercato estival, le club parisien sera aussi à la recherche de jeune joueurs à fort potentiel. Un critère rempli par Désiré Doué (19 ans), sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026.

« On verra en fonction des offres »

Président du club breton, Olivier Cloarec a été questionné sur le mercato de son équipe, qui ne sera pas européenne la saison prochaine. Dans un entretien à L’Equipe, il n’a pas fermé la porte à un départ de Désiré Doué cet été : « On sait qu’il est suivi depuis son plus jeune âge par les plus grands clubs européens, ça ne va pas changer cet été, on verra en fonction des offres », a dans un premier temps déclaré le président rennais avant de se pencher sur le mercato de son équipe : « Il y a encore beaucoup d’interrogations. La ligne défensive sera la plus sujette aux changements, mais on est aussi tributaire d’un marché et on ne connaît pas les droits télés. L’objectif final, c’est de retrouver l’Europe. Ce n’est pas la volonté de changer l’équipe en entier. Et puis, aujourd’hui, je n’ai pas d’offres pour douze joueurs de l’équipe (…) Le club ne joue pas l’Europe mais Rennes est un club six fois européen sur les sept dernières saisons, qui construit un des plus beaux et performants centres d’entraînement derrière le PSG, le stade est rempli depuis deux ans, le club a beaucoup d’atouts à faire valoir pour attirer des joueurs. »