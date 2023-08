Mercato PSG : Les raisons de l’échec Bernardo Silva

Longtemps évoqué comme la priorité du mercato parisien, Bernardo Silva ne quittera finalement pas Manchester City cet été. Foot Mercato évoquait même au début du mois d’août que le Portugais était en passe de prolonger chez les Skyblues. Un échec cuisant pour le Paris Saint-Germain.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le nom de Bernardo Silva est associé au PSG. Avec le départ libre de Lionel Messi, les dirigeants parisiens avaient ciblé son successeur idoine en la personne de l’ancien monégasque. Après six saisons à Manchester City dont la dernière couronnée d’un triplé historique réalisé à la fin de l’exercice 2022-2023, Bernardo Silva laissait paraître une possible envie d’ailleurs, un désir de tenter une nouvelle expérience, un nouveau projet.

Un départ évident

Dans un entretien accordé au quotidien portugais Record en janvier dernier, le natif de Lisbonne s’était montré direct :

« En juin, nous reparlerons pour voir ce qui est le mieux. Je suis concentré sur le projet de City et mon contrat se terminerait à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années sera probablement de passer à un nouveau projet. Je suis à Manchester City depuis presque six ans, j’ai beaucoup de respect pour le club, les informations continuent d’apparaître et les gens savent qu’il y a eu des discussions entre moi et le club. » Bernardo Silva

Lorsque vient le temps de se poser des questions sur son avenir, il est très important pour un joueur de ne pas sous-estimer la ville dans laquelle il vit et l’impact que cette dernière peut avoir sur son entourage. Après avoir connu Lisbonne, puis Monaco pendant trois ans, le milieu offensif vit depuis six ans en Angleterre, un décor complètement différent de ce qu’il avait connu jusqu’à maintenant, et qui semblait l’avoir lassé.

Toutes les planètes semblaient alignées et tout avait l’air d’être bouclé pour que le champion d’Europe avec Manchester City rejoigne Paris cet été. Selon Le Parisien, toutes les parties avaient donné leur accord. Trois réunions ont eu lieu cet été entre Luis Campos, le directeur technique de City Txiki Begiristain et Pep Guardiola. Trois réunions qui auraient abouti sur un accord tripartite. Le joueur, désireux de quitter l’Angleterre où sa famille ne se plaisait pas, Manchester City, qui trouvait son compte avec une indemnité de transfert importante – pour une première transaction historique entre le PSG et City – et le PSG, heureux de se renforcer et prêt à investir un gros chèque sur le milieu Portugais. Trois réunions qui aboutissent sur une transaction entérinée, censée amener une recrue de poids au Paris Saint-Germain.

Le frein Riyad Mahrez

Mais le départ de Riyad Mahrez pour Al Ahli a tout fait capoter. Pep Guardiola l’a confirmé en conférence de presse cette semaine : « Nous ne nous attendions pas à ce que Riyad parte ». Alors qu’il était la doublure de Bernardo, le technicien espagnol ne se voyait pas perdre ses deux joueurs clés sur l’aile droite. Dès lors, toujours selon Le Parisien, Guardiola pose son veto et s’oppose au départ du Portugais à Paris, ne pouvant stopper la vente de Mahrez. Dans la foulée, Paris est informé que l’opération n’aboutira pas.

Un coup dur pour le PSG, qui a dû rapidement revoir ses plans. Un échec qui explique les changements de stratégie de la direction parisienne, qui, à 8 jours de la fermeture du marché des transferts, n’a toujours pas recruté un véritable milieu créatif. Peu de joueurs de l’envergure de Bernardo Silva sont disponibles, ce qui explique le manque de plan B du PSG. Nasser Al Khelaïfi et Luis Campos se sont rabattus sur de véritables attaquants, à l’image de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. La direction tente d’ailleurs aujourd’hui de conclure son mercato en beauté avec les acquisitions de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Quant à Bernardo Silva, actuellement blessé, le milieu a repris la saison avec Manchester City et se dirige potentiellement vers une prolongation de contrat.