Après dix arrivées dans la capitale et une opération de dégraissage entamée avec les départs de Neymar, Leandro Paredes et Renato Sanches et les potentielles ventes de Marco Verratti et Hugo Ekitike, le PSG cherche à conclure son mercato en beauté avec les acquisitions de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

À dix jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG s’active pour clôturer son mercato. Deux jours après le match nul contre Toulouse, les dirigeants parisiens souhaitent apporter davantage de solutions offensives à Luis Enrique. Le club de la capitale cherche ainsi à boucler les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Ces deux attaquants français viendraient conclure un mercato composé de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Xaxi Simons, parti en prêt à Leipzig.

Deuxième offre pour Kolo Muani

Comme révélé par Santi Aouna et Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain aurait déjà obtenu l’accord de Randal Kolo Muani. Reste désormais à convaincre l’Eintracht Francfort, qui sait que le départ de son attaquant cet été sera probablement inévitable, après l’accord convenu avec le club de la capitale française. Paris avait formulé une première offre de 65M€ bonus compris pour l’ancien nantais, refusée par Francfort, qui entend céder son buteur entre 80 et 90 millions d’euros. Priorité du PSG, Nasser Al Khelaïfi ne compte pas abandonner la piste après un premier refus. Selon nos confrères de RMC Sport, le PSG aurait formulé une deuxième offre ferme, à hauteur de 70M€ + bonus. Titulaire avec Francfort pour l’ouverture du championnat en Bundesliga face à Darmstadt, Kolo Muani s’est mis en lumière en inscrivant le but de la victoire (1-0). L’international français pourrait débuter aujourd’hui face au club bulgare de Levski en marge des qualifications pour la Ligue Europa Conférence.

Le PSG pousse pour Barcola

En parallèle, toujours selon RMC Sport, la direction parisienne tente de conclure le deal avec l’Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola. Le PSG n’est pas seul sur le dossier : alors que Manchester City semble s’être retiré de la course et privilégier Jeremy Doku, Chelsea fait le forcing pour le recrutement de la pépite lyonnaise. Mais Paris semble toujours à l’affût. RMC Sport indiquait que le club de la capitale avait formulé une offre de plus de 30M€, refusée par Lyon. Le quotidien révèle que le chiffre de 50M€ aurait été avancé par le club rhodanien, et que Barcola n’a donné son accord à personne, malgré les informations du Parisien une semaine avant. En attendant, l’international espoir a disputé son deuxième match de la saison, qui a vu son club s’incliner contre Montpellier (1-4). Le journaliste Fabrice Hawkins nous apprend que le PSG attendrait que l’OL fixe un prix précis pour formuler une deuxième offre.

Renforts de poids

Les arrivées de l’international français Kolo Muani et l’international espoir Barcola représenteraient des ajouts de poids pour cette attaque encore expérimentale. La pépite lyonnaise peut jouer sur les deux ailes tandis que l’ancien de Nantes est capable de jouer à tous les postes de l’attaque. Leurs venues garantiraient également un aspect numérique non négligeable (7 buts et 10 passes décisives TCC pour Barcola, 23 buts et 14 passes TCC pour Kolo Muani), à l’heure où les apports statistiques de Lionel Messi et Neymar doivent être comblés après leurs départs. Le recrutement de Randal Kolo Muani instaurerait également une concurrence dans l’axe avec le Portugais Gonçalo Ramos.