Mercato PSG : Réunion Luis Campos / West Ham pour Ekitike

Après les départs de Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu, Eric Junior Dina-Ebimbe, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Renato Sanches, Neymar et Lionel Messi, le PSG continue son dégraissage en travaillant sur la vente de Hugo Ekitike. Après une saison en Rouge & Bleu, l’attaquant français semble être sur la sellette, lui qui n’est pas rentré contre Toulouse lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1).

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par le manque de confiance et les prestations quelconques, Hugo Ekitike doit rebondir. Malgré son contrat courant jusqu’en 2027, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver l’ancien de Reims, courtisé par plusieurs clubs européens. En manque de temps de jeu à Paris, Ekitike pourrait retrouver des couleurs à l’étranger. Si Lyon, Everton, le Milan AC et l’Eintracht Francfort ont manifesté leur intérêt, West Ham est également entré dans la danse selon Santi Aouna et Foot Mercato.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Réunion positive hier soir entre Luis Campos et Tim Steidten, le DS de West Ham au sujet d'Hugo Ekitike.



◉ En parallèle de cette discussion, le club anglais ont discuté avec les représentants du joueur .

Pas encore d’offre formulée

Le spécialiste du marché des transferts Santi Aouna évoque notamment une réunion organisée hier soir entre le conseiller sportif du Paris Saint-Germain Luis Campos et le directeur sportif de West Ham, Tim Steidten. Une rencontre positive selon l’insider, qui indique également que les dirigeants des Hammers ont discuté avec les représentants du joueur par la même occasion.

Pas dans les plans du PSG malgré une rentrée à la 82ème contre Lorient (0-0) lors de l’ouverture du championnat, les Hammers seraient intéressés à l’idée de recruter Ekitike pour installer une concurrence avec le buteur jamaïcain de 33 ans Michail Antonio, également avec Jarrod Bowen, le nouveau venu en provenance d’Aston Villa.

Un intérêt de West Ham qui s’explique par la jeunesse, le potentiel mais aussi la bonne préparation du français. Hugo Ekitike a su se mettre en valeur en étant le joueur parisien le plus décisif du PSG lors de la tournée estivale au Japon. Le numéro 44 du PSG a inscrit 2 buts et 1 passe décisive lors de la préparation du club de la capitale. Pas de quoi faire changer d’avis les dirigeants parisiens pour autant. Le club voit ces bonnes performances comme un tremplin pour le transférer contre une somme alléchante, susceptible d’égaler les 36M€ alignés sur Ekitike l’année passée. Le buteur pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et de la confiance, dans un club de West Ham ambitieux et compétitif en Premier League.