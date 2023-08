Mercato PSG : Un intérêt de l’AC Milan pour Ekitike ?

Après les départs de Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu, Eric Junior Dina-Ebimbe, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG continue son chantier en travaillant sur la vente de Hugo Ekitike. Les dirigeants parisiens ont l’intention d’opérer un dégraissage, avec les prochaines ventes potentielles de Neymar, Marco Verratti et probablement celle de Hugo Ekitike. Après une saison en Rouge & Bleu, l’attaquant français semble être sur la sellette. Selon le quotidien italien Gazetta dello Sport, l’AC Milan pourrait formuler une offre.

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par le manque de confiance et les prestations quelconques, Hugo Ekitike doit rebondir. Malgré son contrat courant jusqu’en 2027, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver l’ancien de Reims, courtisé par plusieurs clubs européens. En manque de temps de jeu à Paris, Ekitike pourrait retrouver des couleurs à l’étranger. Le jeune attaquant français attirerait l’AC Milan, en quête d’un buteur pour concurrencer Olivier Giroud et Lorenzo Colombo.

Voir aussi : Mbappé voit d’un bon oeil la tournure prise par le projet parisien

Pas encore de négociations

Suivi par Milan lorsqu’il était encore à Reims, Hugo Ekitike est listé parmi les cibles des dirigeants milanais selon La Gazetta Dello Sport. Pas dans les plans du PSG malgré une rentrée à la 82ème contre Lorient (0-0), les Rossoneri seraient intéressés à l’idée de recruter Ekitike pour avoir une doublure à Olivier Giroud. Toujours d’après le quotidien italien, les dirigeants ne seraient pas prêts à faire la saison avec comme seules alternatives Divock Origi et Lorenzo Colombo en pointe. Si Armando Broja de Chelsea figure également parmi les cibles, Milan voudrait approcher le PSG en vue d’un prêt. Si Paris refuse, la Gazetta Dello Sport estiment l’attaquant français à 20M€ pour le club italien. Un montant que le dernier quatrième de Serie A ne serait pas prêt à investir sans d’abord encaisser des ventes.

Un intérêt de Milan qui s’explique par la jeunesse, le potentiel mais aussi la bonne préparation du français. Hugo Ekitike a su se mettre en valeur en étant le joueur parisien le plus décisif depuis le début de l’été. Le numéro 44 du PSG a inscrit 2 buts et 1 passe décisive lors de la préparation estivale du club de la capitale. Pas de quoi faire changer d’avis les dirigeants parisiens pour autant. Le club voit ces bonnes performances comme un tremplin pour le transférer contre une somme alléchante, susceptible d’égaler les 36M€ alignés sur Ekitike l’année passée. Le buteur pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et de la confiance, dans un club de Milan ambitieux, qui cherche à retrouver les sommets en Serie A.