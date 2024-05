Mercato- Renato Sanches ne restera pas à l’AS Roma

Prêté l’été dernier par le PSG à l’AS Roma avec une option d’achat, Renato Sanches n’a pas convaincu et reviendra à Paris à l’issue de la saison actuelle.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022 en provenance de Lille contre 15 millions d’euros, Renato Sanches a vécu une première saison noire sous le maillot des Rouge & Bleu. Régulièrement blessé, l’international portugais n’avait participé qu’à 27 matches toutes compétitions confondues. Pas dans les plans de Luis Enrique, le milieu de terrain a été prêté à l’AS Roma avec une option d’achat qui s’élève à 15 millions d’euros l’été dernier. Mais comme la saison dernière, il n’est pas épargné par les blessures. L’ancien du Bayern Munich a participé à 12 matches toutes compétitions ( 261 minutes, 1 but) avec le club de la Louve.

Une saison encore minée par des blessures

Ce dimanche, Fabrizio Romano fait savoir que l’AS Roma ne compte pas lever l’option d’achat accolée à son prêt et que Renato Sanches reviendra donc au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais pas sûr qu’il fasse long feu au sein du club de la capitale. En effet, le spécialiste du mercato explique que Renato Sanches sera sur le marché des transferts cet été et que le PSG explora des solutions pour se séparer de son milieu de terrain. Joueur prometteur à ses débuts au Benfica, Renato Sanches n’a pas eu la carrière qu’on lui promettait en raison de trop nombreuses blessures. À 26 ans, il peut encore se relancer mais il devra trouver une solution à son problème de blessures régulières.