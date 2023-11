L’AS Roma ne digère pas les blessures de Renato Sanches

Actuellement prêté à l’AS Roma, Renato Sanches fait désespère les dirigeants du club italien à cause de ses blessures. Une situation critique pour le milieu offensif qui pourrait revenir au PSG la saison prochaine.

Dans les bons coups du mercato estival 2023, celui du départ de Renato Sanches semble relever de l’exploit. Arrivé dans la capitale l’année passée, le milieu offensif s’est très vite retrouvé habitué de l’infirmerie. Malgré sa bonne volonté de s’intégrer dans l’effectif, et avec des qualités indéniables, le joueur de 26 ans est constamment noyé par les blessures. Une situation qui ne convenait pas aux dirigeants parisiens qui ont réussi à l’envoyer en prêt vers l’AS Roma en fin de mercato. Mais le club italien semble déjà avoir touché le point de non-retour. Depuis son arrivée chez Les Louves, Renato Sanches a déjà manqué 11 rencontres à cause de ses pépins physiques. Absent depuis le 21 septembre et son claquage face à Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, le Portugais ne donne plus aucun signe de vie.

Vers un retour au PSG ?

La situation commence à tendre les esprits du côté de l’AS Roma. En effet, le club parisien a glissé une clause d’achat obligatoire dans les négociations du prêt de Renato Sanches. Le club italien devra débourser 11 millions d’euros si le joueur joue plus de 55% des rencontres sous le maillot romain. Même si avec ses petits 6,5% de participation le Portugais en est loin, cette clause pourrait avoir un impact sur la suite de sa saison et son retour à Paris. Car selon la Gazetta dello Sport, cette option d’achat est désormais inenvisageable pour les dirigeants de la Louve, qui, à l’image de José Mourinho, n’accrochent pas avec cette idée : « Renato est trop souvent incertain. C’est difficile de comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. »