Mercato : Rodrygo, une piste en moins pour le PSG ?

Le dossier du départ de Kylian Mbappé devait animer le prochain mercato estival du PSG. En ce sens, le club de la capitale voit différents noms lui être associés, Rodrygo en tête de liste. Si les informations n’étaient pas des plus insistantes, ces dernières existaient tout de même et semblent mort nées aujourd’hui.

Le départ de Kylian Mbappé acté, le PSG doit désormais se retourner au cours de cet été 2024 afin de lui trouver un remplaçant de taille. En ce sens, différents noms ont été évoqués et celui de Rodrygo est revenu. Selon les derniers échos de la presse, le Paris Saint-Germain et Manchester City seraient en course pour signer le Brésilien du Real Madrid et auraient même fait des offres auprès du Real Madrid. Cependant, les informations de Marca de ce mardi 11 juin affirment que le joueur souhaite rester au Real Madrid. Une opération rendue on ne peut plus compliquée par la volonté du joueur mais aussi du champion d’Europe qui désire conserver Rodrygo, et le transfert n’est donc pas envisagé de part et d’autre. Un dossier qui pourrait être étroitement lié à celui de Kylian Mbappé, tant le désormais ex-joueur du PSG pourrait arriver et influer grandement sur le temps de jeu du numéro 11 madrilène. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Rodrygo, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2028, est estimée à 110 millions d’euros.