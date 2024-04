Alors qu’il semble avoir annoncé son départ en interne au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé reste flou, notamment concernant sa signature avec son futur club. Si celui-ci devrait être le Real Madrid, le timing de l’annonce et l’aspect financier restent à définir.

Les qualifications respectives du Real Madrid et du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions n’arrangent pas les affaires personnelles de Kylian Mbappé. En effet, si le numéro 7 du PSG est sans aucun doute concentré sur la fin de saison du club de la capitale qui a un potentiel historique, son avenir à court terme reste une de ses préoccupations. En ce sens, le timing de l’annonce de son transfert reste à définir. Dans leur parcours européen, le probable futur club de Mbappé et son club actuel peuvent encore se rencontrer en finale de C1, l’annonce du transfert ne devrait donc pas se faire d’ici là. C’est ainsi que nos confrères du quotidien AS en Espagne, évoquent la possibilité de voir l’annonce intervenir avant l’Euro 2024. Une option qui laissera la saison 2023/2024 se terminer, et Kylian Mbappé passer ses vacances l’esprit léger. Sur ce chemin, il est important de souligner que l’attaquant français reste sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin, ce qui permet au club de la capitale d’avoir son mot à dire sur le calendrier de son joueur. La seconde option verra la communication officielle de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid se faire après l’Euro 2024, tant le joueur ne devrait pas enchaîner avec les Jeux Olympiques de Paris, toujours selon AS. Malgré la volonté des plus grandes instances françaises dont le président de la République, Emmanuel Macron, le Real Madrid devrait s’opposer à la participation de Mbappé aux JO.

Un effort financier de Mbappé pour signer au Real Madrid ?

Sur le plan économique, le quotidien madrilène s’avance également en évoquant une baisse de salaire importante pour Kylian Mbappé en arrivant au Real Madrid. En effet, le champion du monde 2018 devrait s’aligner sur les plus gros émoluments du vestiaire de la Casablanca en touchant un chèque annuel de 15 millions d’euros. Seule différence avec les gros salaires du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait toucher jusqu’à 80% de ses droits à l’image, ce qui lui ferait doubler son salaire.