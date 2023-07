Mercato – Tottenham toujours aussi inflexible pour Harry Kane

Le PSG et le Bayern sont toujours en concurrence dans le dossier Harry Kane. Un dossier que les Bavarois, jugés comme favoris, espèrent bien conclure et ce, malgré les exigences très élevées de Tottenham.

Où évoluera Harry Kane la saison prochaine ? Pour l’heure, trois options s’offrent à lui : prolonger et donc rester à Tottenham, rallier le Bayern Munich ou dire oui au Paris Saint-Germain. Selon divers échos concordants, l’artilleur britannique donnerait sa préférence à la deuxième option. Le Bayern négocie en ce sens depuis plusieurs semaines mais face à l’inflexibilité des Spurs, et de son président Daniel Levy, les choses se révèlent particulièrement ardues.

Toujours pas d’accord entre Tottenham et le Bayern pour Harry Kane

L’entité bavaroise aurait ainsi fait plusieurs offres à son homologue anglais, sans réussite. D’ailleurs, comme exposé par Sky Sport ce jour, des dirigeants allemands se seraient bien rendus à Londres en ce lundi. L’objectif ? Boucler définitivement la venue d’Harry Kane en parvenant à un accord avec Tottenham. Néanmoins, le média nous révèle que cette rencontre se serait finalement révélée infructueuse. L’écart, estimé à environ 20 millions d’euros par Sky Sport, entre la proposition munichoise et les exigences londoniennes resterait trop important. Tottenham aimerait, en outre, inclure une clause dans le contrat d’Harry Kane. Celle-ci pourrait ainsi faciliter un éventuel retour de l’avant-centre de 30 ans au sein de son club formateur s’il désir retrouver la Premier League.

À voir aussi : Comment le PSG serait parvenu à boucler la venue XXL d’Ousmane Dembélé

🚨 Une arrivée potentielle d’Harry Kane au PSG est incertaine. Le Bayern Munich pousse à fond pour le recruter. Paris a des DOUTES dans ce dossier… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/o9lUWbzjDN — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 31, 2023

Autant de points de divergence qui font donc traîner les choses. Les émissaires du Bayern seraient donc rentrés bredouille de Londres. De sources allemandes, on explique toutefois que le Bayern reste confiant dans ce dossier et ce, malgré l’échec d’aujourd’hui. Le PSG, pour sa part, est donc également toujours dans le coup et pourrait espérer réaliser un incroyable coup double en enrôlant, dans le même temps, Ousmane Dembélé. On en est toutefois encore loin.