Mercato : Un accord entre le PSG et Gabriel Moscardo ?

Pour se renforcer cet hiver, le PSG semble déjà travailler sur le prochain mercato en ayant ciblé un jeune milieu de terrain de 18 ans. C’est en ce sens que le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance ces derniers jours et un accord pourrait avoir été ficelé entre l’entourage du joueur et le club de la capitale.

L’hiver 2024 du Paris Saint-Germain pourrait être agité, à l’instar de l’été 2023. En effet, afin de renforcer son entrejeu, le club de la capitale avancerait sur la piste du jeune Gabriel Moscardo, milieu de terrain des Corinthians. A 18 ans, le joueur était également sur les tablettes de Chelsea et du FC Barcelone. Cependant, selon les dernières informations des médias espagnols et anglais, le dossier serait entériné : Gabriel Moscardo sera un joueur du Paris Saint-Germain. Afin de boucler l’opération, Luis Campos devrait se rendre au Brésil en personne ce week-end, pour tenter de trouver un accord avec les dirigeants des Corinthians. Ces derniers souhaiteraient vendre Gabriel Moscardo avant le mois de janvier prochain. C’est notamment la volonté du président en place, Duilio Monteiro Alves, qui cèdera sa place à son rival Auguste Melo au début du mois de janvier. C’est en tous cas ce qu’affirment aujourd’hui nos confrères de Foot Mercato qui précisent que l’accord n’a pas encore été trouvé avec le club brésilien, malgré une offre de 22 millions d’euros. Un montant que le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi revoit à la hausse en évoquant 25 millions d’euros. Ce dernier souligne par ailleurs les contacts directs entre le PSG et l’entourage du joueur, sans offre officielle faite aux Corinthians.

Concernant le joueur, Gabriel Moscardo souhaiterait rejoindre le PSG. Un accord n’a toujours pas été acté entre le club de la capitale et l’entourage du jeune milieu de terrain de 18 ans. Cependant, Foot Mercato nous informe que « les agents du joueur ont déjà donné leur accord à Paris« . Le dossier de Gabriel Moscardo est le premier de l’hiver parisien et pourrait se boucler rapidement, faisant du Brésilien un nouvel élément de l’effectif de Luis Enrique. Le coach du Paris Saint-Germain aurait d’ailleurs d’ores et déjà donné son accord pour ce recrutement, à en croire les informations parues chez nos confrères espagnols de Sport.