Si des renforts sont attendus du côté du PSG au cours de ces derniers jours du mercato, au moins un départ est annoncé avec insistance. En effet, monnaie d’échange pour Randal Kolo Muani ou porte de sortie en Premier League, Hugo Ekitike pourrait plier bagage avant ce vendredi.

Afin de s’attacher les services de Randal Kolo Muani, le PSG serait actuellement en discussion avec l’Eintracht Francfort. Après deux offres refusées par les dirigeants allemands, le Paris Saint-Germain souhaitent intégrer Hugo Ekitike afin de faire baisser l’indemnité de transfert de 100 millions d’euros espérée par le club de Bundesliga. Cependant, l’ancien du Stade de Reims n’a pas d’accord contractuel avec Francfort et ne serait pas enchanté à l’idée d’être utilisé en guise de monnaie d’échange dans ce dossier. Par ailleurs, ce que souhaite offrir l’Eintracht Francfort financièrement pourrait ne pas satisfaire le numéro 44 du PSG. En ce sens, d’autres idées émergent dans l’esprit de l’attaquant de 21 ans. En effet, en pus de la Bundesliga, la Premier League ferait les yeux doux à Hugo Ekitike. En plus d’Everton et West Ham, c’est au tour de Crystal Palace d’entrer dans la course.

C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien et de L’Equipe. En effet ces derniers avancent une offre à venir des Eagles qui espèrent enrôler Hugo Ekitike en prêt avec option d’achat. Si l’Eintracht Francfort ne semble enchanté l’attaquant parisien, L’Equipe affirme que « la perspective de rejoindre l’Angleterre plairait à Ekitike« . De son côté, Le Parisien parle d’une offre qui devrait prochainement arriver. Si cette piste va à son terme, le dossier Randal Kolo Muani pourrait prendre un véritable tournant pour le PSG qui devra répondre aux attentes des dirigeants de l’Eintracht Francfort s’il souhaite absolument s’attacher les services de l’international français.